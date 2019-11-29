小药片带来民生大实惠

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今年10月，国务院办公厅印发《关于进一步做好短缺药品保供稳价工作的意见》，提出促进基本药物优先配备使用和合理用药，逐步实现政府办基层医疗卫生机构、二级公立医院、三级公立医院基本药物配备品种数量占比原则上分别不低于90%、80%、60%。国家医保局等4部门联合印发《关于完善城乡居民高血压糖尿病门诊用药保障机制的指导意见》要求，“两病”参保患者门诊发生的降血压、降血糖药品费用由统筹基金支付，政策范围内支付比例要达到50％以上。

目前，国家基本药物达到685种，政府办基层医疗卫生机构和二级三级公立医院配备比例逐步提高，报销比例不断提升，保障了群众基本用药需求。

今年，国家基本药物制度走过了10年。目前，国家基本药物达到685种，政府办基层医疗卫生机构和二级三级公立医院配备比例逐步提高，报销比例不断提升，保障了群众基本用药需求。同时，与分级诊疗、家庭医生签约服务、慢性病管理、健康扶贫等政策联动推行，群众用药更加公平可及，尤其是贫困人群、慢性病患者用药负担大幅减轻。

大大减轻了群众的用药负担，减少了因病致贫、因病返贫现象

一片6毛钱的药片，把杨文雄的高血压控制住了。70岁的杨文雄是青海省西宁市湟中县拦隆口镇白崖二村村民，5年前在县第二人民医院确诊为高血压。此后杨文雄便自己买降压药他巴唑片，长期服用。杨文雄有时在药店买，有时在医疗机构买，药价不算高，但对于他的家庭来说还是有点吃不起。2016年底，杨文雄一家被当地确定为建档立卡贫困户，从此以后，杨文雄开始享受当地贫困人口基本药物保障政策，定期到村卫生室开药，几乎没有自付费用。

“我现在吃的是基本药物硝苯地平缓释片，效果挺好，这几年血压一直控制得很好。村医经常上门来给我量血压，问我身体情况，特别细心，感谢村医这么照顾我。”杨文雄说。

在白崖二村村卫生室，记者看到药架上摆放了上百种基本药物，村医范守存说，这些药基本满足了村民的需求。她还拿出记录基本药物的处方单和开药记录本，上面有像杨文雄这样的建档立卡贫困户基本药物开药情况。在当地，建档立卡贫困人群开基本药物还能享受额外的补助政策，买药几乎不用花钱，病情控制得较好。

村卫生室的隔壁住了一位77岁的老人伊元春，多年来患有慢性肺心病、高血压，全靠村卫生室定期给他开硝苯地平缓释片和茶碱缓释片控制病情。这两种药品也是基本药物，老人长期能吃得起了。

在国家基本药物政策基础上，结合健康扶贫政策，西宁市对西区三县建档立卡贫困户共3万多人进行基本药物保障。针对一些常见病如上呼吸道感染、腹泻等，以及高血压、Ⅱ型糖尿病等13种慢性病，提供33种基本药物，由市政府进行补助。随机问卷调查显示，87.6%的服药人群表示减轻了用药负担，尤其是慢性病服药人群中93.2%的患者表示大大减轻了用药负担。

2009年，我国开始实施基本药物制度。2018年国家基本药物目录品种增加到685种，突出常见病、慢性病以及负担重、危害大疾病和公共卫生等方面的基本用药需求，注重儿童等特殊人群用药。由于报销比例高，群众身边的基层医疗卫生机构全部配备，并充足供应，大大满足了百姓的基本用药需求。在此政策基础上，多个省份近30个市、县试点对贫困人群、慢性病人群进行保障使用，主要是高血压、糖尿病、脑卒中、严重精神障碍等慢性病，大大减轻了群众的用药负担，减少了因病致贫、因病返贫现象，农村居民和贫困人口的获得感大大增强。

降低群众药费负担是国家建立基本药物制度的目标之一。2018年9月，国务院办公厅《关于完善国家基本药物制度的意见》明确提出，逐步提高基本药物实际保障水平， “在高血压、糖尿病、严重精神障碍等慢性病管理中，在保证药效前提下优先使用基本药物，最大程度减少患者药费支出，增强群众获得感。”

针对慢性病人群开展基本药物保障，可以起到“花小钱办大事”的功效，提高群众获得感

任佪蓉是拦隆口镇中心卫生院公共卫生医师，她和村医范守存等5人组成家庭医生团队，每个月到签约居民家里随访。健康服务记录本完整地记录着每月一次家庭医生的随访、药品、咨询等服务时间和内容。

西宁市抽样调查51所乡镇卫生院和33所贫困村卫生室，发现通过13种慢性病基本药物保障政策，这些机构已经建立慢性病分类治疗机制，患者接受管理的依从性提高，慢性病得到规范化治疗和管理，有效控制了病情发展，预防了并发症发生，提高了生活质量。

上海市嘉定区从2007年起对农村高血压患者提供6种基本药物保障，每个社区卫生服务中心为每名患者配置了小药箱，并给予健康教育和指导、随访等服务。成立了“健康自我管理小组”，每两周开展一次活动，还有健康教育宣传员队伍，协助小组进行健康促进工作。12年来，受益农民达到9032人，不仅大大减轻了农民的经济负担，还有效控制了目标人群的血压水平，提高了高血压的规范管理率，降低了脑卒中等疾病的发病率。

浙江省台州市对高血压、糖尿病等慢性病人群实施基本药物保障政策已有8年。北京大学课题组对其抽样数据进行分析显示，台州市对高血压和糖尿病的基本药物保障工作投入产出比分别为2.25和4.80，也就是财政每投入1元保障基本药物，患者服药依从性改善、并发症减少，平均每年每人可以分别减少2.25元和4.80元的医疗费用支出。

中国药科大学完善基本药物制度课题组成员李伟说，基本药物制度的价值内涵就是满足人们的健康需求、保障公民健康权，让人人买得起、用得上。慢性病人群如高血压、糖尿病人群，一般具有病程长、老龄化、多项慢性病共存的特征，用药成本对于此类人群也是较大的卫生费用支出。如果慢性病没有很好控制，会出现病情迁延，引发更严重疾病。针对慢性病人群开展基本药物保障，可以起到“花小钱办大事”的功效，提高群众获得感。

与分级诊疗政策衔接，有利于激励基本药物使用，引导慢性病患者下沉，放大惠民效应

广东省广州市花都区实施基本药物保障以来，村民在村卫生站看病只收1元钱挂号费，基本药物品种达到330种，完全能满足村民的基本用药需求。村医承担着40%的公共卫生服务，和乡镇卫生院一起履行家庭医生签约服务。基本药物花钱少，吸引着村民定期去村卫生室，接受家庭医生的慢性病管理服务和随访服务。

今年3月制定的《花都区整体推进国家基本药物制度实施方案》，不仅将家庭医生签约服务、慢性病管理与基本药物制度衔接，还将其与医联体分级诊疗、药品带量采购、医保报销、医务人员考核等政策衔接，有效缓解了看病贵。花都区两家三甲医院牵头全区镇街级卫生机构，建成两个医疗集团，成立集团药事委员会，统一用药目录，优先将国家基本药物、医疗机构集团内慢性病用药纳入目录，明确基本药物在各级医疗机构配备使用比例。

目前，我国很多地方政策联动紧密，上下机构用药衔接，与糖尿病、高血压门诊用药纳入医保报销等政策衔接，让基本药物制度更加惠民。如西宁市将健康扶贫政策与基本药物政策、家庭医生签约服务、慢性病管理相结合，加大对贫困、慢性病人群的保障力度；上海市嘉定区、江苏省南京市江宁区与高血压、糖尿病门诊报销政策统筹衔接；河南省息县与慢性病管理、公共卫生服务结合，提供多样化服务，根据病情制定不同等级服务包，针对不同病情的慢性病患者实施签约治疗服务等，基本药物供应、支付和使用的保障链条更加完善。实践证明，基本药物制度提升了基层卫生服务能力，促进了分级诊疗，减少了患者药费支出，提高了群众满意度。

李伟认为，基本药物制度与分级诊疗政策衔接，有利于激励基本药物使用，引导慢性病患者下沉，放大惠民效应。同时，基本药物制度的实施与医疗保障政策联动，将让群众感受到原有福利不降低、民生保障有增量。

北京大学药学院教授、医药管理国际研究中心主任史录文说，国家基本药物制度奠定了药品供应保障体系的基础，成为医疗卫生领域基本公共服务的重要内容。基本药物政策具有普惠性、基础性、兜底性特点。随着基本药物制度的不断发展，其优越性将更加凸显，群众受益程度随之提高。我国应不断发展和完善基本药物制度，与医疗、医保等系统更加紧密联动，保障群众的基本用药需求。

《 人民日报 》（ 2019年11月29日 19 版）