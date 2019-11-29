牙周炎竟可能导致阿尔茨海默病

日本国立九州大学齿学研究院武洲准教授和中国吉林大学口腔医学院周延民教授的研究小组，首次在牙周炎患者牙龈组织中巨噬细胞内发现脑内老年斑成分——淀粉样蛋白β（Aβ），他们还证实，在腹腔注射牙龈卟啉单胞菌（Pg菌）的中年小鼠肝脏内巨噬细胞中，也诱发了Aβ。Pg菌是牙周病主要致病菌之一，被认为是导致成年人牙齿脱落的罪魁祸首。

临床研究报道显示，重度牙周疾病与认知能力下降之间存在正相关系，在阿尔茨海默病患者剖检大脑中已检测到Pg细菌成分，因此牙周疾病对阿尔茨海默病的影响受到国内外高度关注。

研究小组从细胞实验中证实，在Pg菌直接感染后产生炎症因子的巨噬细胞中产生了两种Aβ（Aβ1-42和Aβ3-42），进一步还发现，是因Pg细菌感染而调高的组织蛋白酶B诱导了炎性巨噬细胞中Aβ1-42和Aβ3-42的产生。

迄今为止，人们认为阿尔茨海默病脑内Aβ老年斑是在大脑中产生并积累。该研究显示Pg细菌诱导的炎症组织中巨噬细胞可能是脑Aβ老年斑的来源之一。此次发现，Pg菌感染的炎症组织（包括牙周炎患者牙龈组织）中炎性巨噬细胞产生Aβ，因此，控制牙周炎有望延缓与之相关的阿尔茨海默病发病和病程进展。

研究小组负责人武洲对科技日报记者说，发现牙周炎患者牙龈组织能产生阿尔茨海默病的脑内老年斑成分，他们非常吃惊，由此可见口腔保健对预防阿尔茨海默病非常重要。本次发现及研究组已发表的研究证明，组织蛋白酶B参与炎症诱导和Aβ产生，因此，组织蛋白酶B特异性抑制将有益于阿尔茨海默病等神经退行性疾病的预防与早期干预。研究组还在继续探讨Pg菌感染参与Aβ大脑内输送的可能性。该成果已于近日发表在《阿尔茨海默病杂志》上。（记者陈超）