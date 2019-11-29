北京警方今年抓获412名号贩子

长期以来，公安机关始终高度重视医院号贩子问题，全力配合北京市医院打击号贩子工作，每年均专门制定打击号贩子“晨锋”专项工作方案。北京青年报记者昨日获悉，今年以来，北京市公安局全局抓获医院号贩子412名（其中刑事拘留19人，行政拘留393人）。目前，医院号贩子问题明显好转，警情持续低位运行，全市接报医院号贩子警情比前三年同期平均值下降了27%。

据了解，针对北京市医院号贩子活动特点，公安机关落实重点医院属地公安分局每周三次、属地派出所“天天有行动”的高频率打击，属地及周边两个派出所共同组成“三包”组，轮流组织专项行动。

同时，建立了重点医院“网格化”打管控工作机制，根据重点医院号贩子活动变化特点，由属地派出所在医院及周边区域动态划定若干“网格”，整合医院内、外的安保力量布建到各“网格”内开展防控工作。

“在挂号和就医高峰期，我们会组织开展专项核查，发现疑似的号贩子即开展现场盘查和警示。”北京市公安局治安管理总队公共秩序管理支队副支队长魏东表示，同时将不断完善落实驻院警务室和院警制，落实院警高峰勤务制度。

公安机关在接到医院发现号贩子的信息后，会及时核查处理。针对强行插队、物品占队、霸占窗口或挂号机、拦截路人、公开叫卖等扰序行为，研究出台针对性、操作性强的执法意见。此外，市公安局制定出台了《关于开展录入涉医类违法犯罪人员和案件信息并建议实施联合惩戒工作的意见》，实行对涉医类扰序违法犯罪人员案件信息录入并实施联合惩戒工作，成为打击、震慑、挤压医院“号贩子”违法犯罪活动的又一有力措施。

据统计，今年以来，全市录入联合惩戒系统475人次（286人）。被实施联合惩戒人员，采取5年内将被限制招录（聘）为公务员或事业单位工作人员、限制登记为事业单位法定代表人、限制享受各种优惠性政策、限制补贴性资金支持等16项惩戒措施，其间再次发生扰乱医疗秩序的，惩戒期限累加计算。

治理经验

公安与院警相互配合 人脸识别提供技术支持

同仁医院作为以眼科学、耳鼻咽喉科学为国家重点学科的大型综合三甲医院，每天都有大量来自全国各地的患者求医，也曾是“号贩子”重灾区。

2019年全年，北京市公安局东城分局东交民巷派出所为进一步强化同仁医院周边良好的治安秩序，明确和坚定医院内外号贩子呲活揽客、倒号行为“归零”的工作目标，结合辖区实际情况，认真研究具有针对性、操作性可行的工作措施，强化对辖区同仁医院南门号贩子呲活揽客扰序人员的打击整治，最大限度压缩违法空间。

“我们以同仁医院院警为主体，派出所打击队（包括民警和保安员）和同仁医院保卫处干部共同协调打击‘号贩子’。”北京市公安局东城分局东交民巷派出所所长李梓牧介绍道，在治安问题突出时，双方还会增加派出所警力和保安员投入，增加同仁医院保卫人员数量，请求分局治安支队增派警力支援。

双方就医院内外社会面秩序管控工作的区域，将同仁医院周边敏感点总结为“3点2线1圈”。同仁医院每天保证3名院警在岗，使白天警力最大化。其中，还有一名院警与医院保卫处一道在医院内进行巡视，重点发现呲活揽客、发放卡片、插队、恶意占位等行为，如发现上述行为先行控制，随后由其他院警以及所内警力按照需要先后支援处理。派出所则每日安排街面巡逻民警配合同仁医院保卫处开展清理工作。

“在公安机关的大力配合下，我们目前已经基本将号贩子从医院院内清出去了。同时还与东城分局北京站派出所沟通，对盘踞在医院外天桥上的号贩子进行清理和打击，现在同仁医院号贩子情况已大有改观。”同仁医院保卫处处长马洁表示，在医院推出对号贩子进行人脸识别后，更是在人力巡控的基础上大大加强了技术支持。“曾经有一个号贩子真的是自己来我们这看病，被识别出来后，我们院警也是时刻注意他，核查他是否有倒号行为。”马洁说道。

按病情转诊专家团队 从源头杜绝卖号情况

据了解，北京同仁医院西区于1993年建成，当时核定门诊量为每天3000人，但截至目前病患已接近每天7000人，远超医院原本负荷，但仍然无法满足所有来看病患者的需求，其中还不乏众多外地来京的患者。

近三年来，北京同仁医院针对号贩子问题不断创新管理方式。“号贩子出什么新招，我们就出什么打击措施。”北京同仁医院门诊部主任田玮表示，“很多患者总是想来了就要找大牌专家，但实际上，很多时候是没有必要的。对此，我们把院内专家集中起来，建立了知名专家团队，把号分为初诊、复诊和转诊。病人挂普通号或专家号后，如果病情需要，我们会根据院内的转诊机制直接转到专家团队那里，省去了再挂号的麻烦。”同时，同仁医院在东城区开了40多家社区卫生医疗机构，包括大兴几个社区都有转诊的途径。

在发现很多号贩子事先预约了号，然后退了卖给患者的情况后，同仁医院出台新措施，限制当天退号，将不会直接返回114、京医通或医院预约机的号池。“我们将这个退了的号，可能会优先发给现场不太会线上挂号的老年人，或者发放给还在预约排队的患者。”田玮表示。同仁医院在打击号贩子的同时，也将不断优化挂号管理方式，力求最大限度方便患者挂号就医。 文/本报记者 叶婉 统筹/张彬