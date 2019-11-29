90后武警献“熊猫血”救八旬老人

11月26日下午，一面鲜红的锦旗出现在武警北京总队执勤第二支队十六中队的营区内，正当大家都好奇它的由来时，携带锦旗而来的白女士说出了这件事的缘由。

事情还要从一个多月前说起。10月5日上午，执勤十六中队圆满完成了执勤任务后正在组织休整，战斗了几个昼夜的张宁也拿起手机浏览着大阅兵的盛况。这时他的微信突然收到一则求助信息，北京市朝阳区一位年近九十的老人傅月兰病危，急需输血治疗，老人的血型是极为罕见的AB型RH阴性血，而张宁恰好是这种稀有血型。他第一时间向中队报告了这件事，并赶往朝阳医院献出了400ml全血。回到中队后，他把这件事悄悄埋在心底，对谁也没有说。直到老人的女儿白女士把锦旗送到了中队，这件好事才浮出水面，大家发现原来在自己身边有一个献血救人的“英雄”。

“感谢张宁无私献血救了我母亲一命，感激部队培养出了像张宁这样的好同志！”白女士再三感谢。原来在部队组织的一次义务献血中，张宁才了解到自己是RH阴性血，在医生的建议下，他加入了“稀有血型联盟”。

“在中国,RH阴性血的人约占0.34%（俗称熊猫血），因为RH阴性血非常少，用的病人也少，所以一般不备库。只有在有病人需要的时候，才临时招募志愿者来献血。”一位稀有血型联盟的志愿者介绍说。傅月兰老人不幸身患恶性贫血，骨髓失去了自主造血功能。3年来，老人住院51次，每次都是依靠志愿者捐献血液才得以生存。这次老人生命垂危，稀有血型联盟第一时间联系到了张宁，他毫不犹豫就答应赶过来献血。

张宁是一个“90后”，2013年入伍，现在担任执勤十六中队的一名班长，入伍7年来，他始终在本职岗位上默默奉献，履职尽责。“理论学习本写得工工整整，被子叠得方方正正，哨位上的他精神抖擞，生活中的他是个乐于助人的老大哥。”中队指导员这么评价他。5年前，他的父亲在工地摔伤住进了ICU，家庭陷入拮据，中队和战友用实际行动和感人的话语温暖了他，让他鼓起了生活的希望。多年以来，他一直怀着一颗对部队和社会的感恩之心，尽己所能回报社会。从2014年开始他先后四次无偿献血，共计1500ml。“他还坚持向贫困山区的儿童捐钱捐衣物，每当身边战友需要帮助时他总是第一时间伸出援手，从来不嫌麻烦。”战士王星宇说道。

“我只是做了一件力所能及的小事，作为新时代的武警战士，我们就是要全心全意为人民服务，做好自己应该做的。”张宁说。

文/本报记者 刘婧