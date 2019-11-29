新版医保目录又多70个“新药”

昨日，国家医保局宣布，2019年国家医保药品准入谈判工作已经顺利结束，150个谈判药品谈成97个，119个新增药品中有70个谈判成功，价格平均降幅为60.7%。谈判成功的药品多为近年来新上市且具有较高临床价值的药品，涉及癌症、罕见病、肝炎、糖尿病、耐多药结核、风湿免疫、心脑血管、消化等10余个临床治疗领域。

据悉，新增70个药品全部纳入2019年《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》乙类目录范围，新版目录将于明年1月1日起启用。其中备受关注的PD-1类肿瘤免疫治疗药、能治愈丙肝的口服药等是首次进入目录。

据了解， 在医保药品目录常规准入阶段，确定了119个药品作为新增谈判品种。此外，2017年谈判准入的药品中，有31个需要再次谈判确定能否续约。两者相加共计150个。昨日，国家医保局宣布，150个药品，共谈成97个，将全部纳入目录乙类药品范围。其中，119个新增药品中有70个谈判成功，价格平均降幅为60.7%。三种丙肝治疗用药降幅平均在85%以上，肿瘤、糖尿病等治疗用药的降幅平均在65%左右。31个续约药品中有27个成功，价格平均降幅为26.4%。

相关负责人指出，此次谈判成功的药品多为近年来新上市且具有较高临床价值的药品，涉及癌症、罕见病、肝炎、糖尿病、耐多药结核、风湿免疫、心脑血管、消化等10余个临床治疗领域。从重点领域看，5个基本药物全部谈判成功，22个抗癌药、7个罕见病用药、14个慢性病（含糖尿病、乙肝、风湿性关节炎等）用药、4个儿童用药谈判成功，目录结构得到进一步优化。

至此，通过常规准入和谈判准入，2019年《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》共收录药品2709个。与2017年版相比，调入药品218个，调出药品154个，净增64个。下一步，将加强对各地医保部门的指导，及时将谈判药品纳入乙类目录范围。同时，医保药品目录有望实现每年动态调整。（记者 解丽）