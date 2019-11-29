做个健康中国人 其实并不难

现在的年轻人太难了！六成年轻人害怕看体检报告，还有的人不敢做体检。这是近日中国青年报社社会调查中心联合问卷网对1979名18-35岁的青年进行的一项调查显示的部分内容。在受调查者中，63.6%的人有过害怕看体检报告的经历，62.6%的受访青年表示平时压力大，怕体检查出问题，60.9%的受访青年坦言生活方式不健康，“作”得太多，已经给身体造成了损害。

年轻人不敢体检透露的是，今天年轻人的难处尽管有许多，要生存要养家要供房、供车，但最大的难处是，对健康的投资几乎等于零。当然，情况有所不同。有的人不懂得如何做一个健康人，有的人即便懂得，也身不由己，难以做一个健康人。

不久前国家卫健委发布的《健康中国行动（2019—2030年）》提出，无论是年轻人还是中老年人，都应当做一个健康的中国人，要做到这一点，并不难，首先是要有健商，并且对自己的健康在年轻时就要投资，而这种投资也并不难。

健商是指一个人的健康智慧及其对健康的态度和行为。健商与智商的区别在于，智商的遗传因素占比较高，但是健商的后天因素居多，教育、认识、毅力和情商都可以提高一个人的健商。一个人的情感、心理状态以及生存环境和生活方式，都可以对其健康产生直接影响。

以健商中的主要内容健康知识而言，年轻人对健康知识掌握得越多，就越能对自己的健康做出明智的选择，也就越能在生活方式上向健康和科学靠拢，以维护和保障自己的健康。当然，健商的培养和投资也与毅力和情商的提高是相辅相成的。

实际上，大多数年轻人都知道基本的健康知识，也知道自己“作”的行为都体现在熬夜、缺乏运动、饮食不健康、工作加班等几个方面。尽管如此，还是有相当多的年轻人不惜冒险去作出这些危害健康的行为，其中一个重要原因是，不得已。进入职场深似海，被海水淹没是常有的事。

为了业绩和升迁，需要加班加点工作，还需要陪客户喝酒抽烟，时不时还要熬夜甚至长期熬夜等。但是，这些行为通过毅力和巧妙规避，是可以大量减少的。明知抽烟喝酒有害身体，就要采取种种行动来避免，除了不得已的陪客户外，还是有大量时间是属于自己的，而且可以做到自我控制，不抽烟不喝酒。

做一个健康的中国人并不难的理由还在于，知道如何取舍，这既是一种基本的智慧，更是健商的核心内容。虽然要养家供房供车，天天996，压力山大，但是对于每个人来说还是可以有所选择的，可以选择不熬夜的工作，哪怕薪酬少一些，哪怕房子住得小一些，房贷延后一些时间还完，都是可行的，只要把健康放在第一位，甚至可以选择压力不是太强的工作或转换职业。

谁笑在最后，谁笑得最好。前提说的就是，谁拥有健康，才能笑到最后。因此，从年轻时就开始，为健康投资，做好自我保健，不把自己的健康都交给医生，以健康的生活方式、乐观的生活态度控制健康。如此，不只是在年轻时做一个健康的中国人并不难，到了老年，也能做一名健康的中国人，让肥胖、糖尿病、心脑血管病和猝死等远离自己，而且要尽可能达到较高的健康预期寿命。（张田勘）