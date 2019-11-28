2019世界艾滋病日宣传活动在京举行

在第32个世界艾滋病日来临之际，11月27日，由国家卫生健康委人口文化发展中心主办，中国家庭报承办的“知艾防艾，同享健康”2019世界艾滋病日宣传活动在北京举行。国家卫生健康委人口文化发展中心媒体与信息管理处处长、中国家庭报社社长张红苹主持活动。

首都医科大学附属北京佑安医院党委委员、副院长向海平在发言中结合佑安医院的发展历程，回顾了佑安医院在抗击艾滋病领域作出的努力，表达了勇做传染感染病防治急先锋的责任与担当意识，冀望各界对艾滋病防治工作给予支持与关注，共同建设健康中国。

联合国艾滋病规划署驻华办事处政策与策略顾问周凯分享了国际视角下的艾滋病防治工作情况，她指出，我国积极引入社会组织力量，堪称国际最佳实践，在促进艾滋病防治工作方面取得良好成效。联合国艾滋病规划署呼吁政府及社会各界联合起来，继续加强宣传与服务，充分发挥每个人在艾滋病防治中的重要作用，力争在2030年实现终结艾滋病的美好愿景。

中国疾控中心艾防中心党委书记刘中夫研究员就我国艾滋病防治进展和挑战作主题发言。他指出，截至2018年底，我国艾滋病疫情呈整体低流行水平，防治工作取得显著成效，目前经血液传播基本得到有效控制，静脉注射吸毒感染人数逐年减少，母婴传播率处于历史最低水平。但艾滋病防治工作也面临着一些问题和挑战，如性传播控制难度等，需要加大宣传教育、综合干预、检测治疗、综合治理等工作力度，多措并举，巩固现有防控成效，创新防治策略，精准实施遏制艾滋病传播六大防控工程。

作为艾滋病防治一线的“战士”，首都医科大学附属北京佑安医院性病艾滋病门诊主任孙丽君作“同心知艾防艾，共筑健康中国”主题发言，结合自身从医经历及门诊典型案例，展现了一线医护人员用行动坚持、用爱心守护，努力拉近患者与健康距离的一贯努力。

活动最后，搜狗搜索发布《基于艾滋病相关信息网络搜索行为特征分析报告》，基于搜索大数据平台，整理出目前我国艾滋病相关内容网络搜索人群基本画像、网络搜索和高危行为基本特征等数据和信息，并对有高危行为的人群做了重点分析。