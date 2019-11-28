芝加哥农产品期价27日全线下跌

芝加哥期货交易所玉米、小麦和大豆期价27日全线下跌。

当天，芝加哥期货交易所玉米市场交投最活跃的2020年3月合约收于每蒲式耳3.7325美元，比前一交易日下跌5美分，跌幅为1.32%；小麦2020年3月合约收于每蒲式耳5.2675美元，比前一交易日下跌4.25美分，跌幅为0.8%；大豆2020年1月合约收于每蒲式耳8.82美元，比前一交易日下跌2.25美分，跌幅为0.25%。

分析人士说，南美洲天气改善有助于当地大豆增产，这一消息令美国大豆期价承压下跌。交易者普遍在感恩节假期前调整头寸，导致玉米和小麦期价走低。（记者张嫄）