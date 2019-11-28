保障艺人工作安全，几个方面必不可少

演员高以翔在录制综艺节目中因心源性猝死去世，在哀悼一位好演员的同时，不得不让我们思考综艺节目中如何保障艺人的安全。现在节目形式多样，户外运动类节目也越来越多，这些节目对人的体能是有要求的。那么，有哪些方法可以避免悲剧再次发生呢？

购买商业保险是基础

一般节目组都有保险，但保险有高有低，也是根据艺人的咖位来定，比如咖位小点的艺人，在户外录节目大概是50万保额，棚内20万左右；咖位大的，一般户外500万的笔者也都见过。我们说，生命都是同等重要的，但在这行业，却因为咖位不同标榜了不同的价格。

很多时候，咖位越小的艺人越容易受伤，越容易被要求做很多危险的动作。不过，保险一定是风险发生的第一道防线，而艺人因为没有固定的工作单位和劳动合同，因此很难享受到普通的五险一金的待遇，那节目组或剧组的商业保险就非常重要。

专业化医护人员驻组

在目前艺人演出合同里，特别是综艺节目录制，一般都会有人身安全保护的条款，要求有专业保安以及完善的安保措施等，但医护人员并不是一个会体现在合同里的条款。很多节目组或剧组的医护人员完全形同虚设，或者根本没有，这造成了发生危险时无法第一时间得到救治的情况。

而事实上，综艺节目或片场拍戏，很多情况都在极端恶劣和危险的环境下，极易发生人身安全问题。特别是现在很多综艺节目和影片拍摄，都在很偏僻和遥远的山区，医疗条件本来就不好，就更容易造成无法及时就医的风险。

因此，派驻专业的医护人员跟组，可以第一时间发现危险，及时处理，争取救治的黄金时间。

节目设计考虑艺人承受性

这个时代的影视节目，好像恶搞艺人成了常态，观众普遍爱看头顶光环的艺人丑态百出，体力不支等。节目组也多半顺应这种潮流，在节目设计中较少顾及艺人演出的可行性，比如让艺人在跑步机上唱歌，让艺人进行高强度的体力运动等，都有点违背人的生理特点，而节目组有时也试图从这种行动中传输出一种艺人坚持不懈的正向观点。但这个度，是需要严格把握的。因为艺人有时候也不知道自己的能力底线在哪里。

我们需要有更加标准化的制度来对目前的综艺节目或影视剧进行可行性审查和批准，对一些明显超出常人体能的节目或拍摄持否定态度。

经纪人日常关心同样重要

应该说，经纪人是最熟悉艺人身体素质的人，甚至比艺人的父母还要更熟悉，毕竟他们是和艺人朝夕相处的人。

所以，从经纪人角度，也提倡更多为艺人安排譬如日常体检、甚至包括心理咨询等，因为这行的高压力，很容易让艺人患上“抑郁症”，或者会有抑郁状态等。经纪人应该善于发现艺人的体质和心态的变化，从日常的角度督促艺人注意身体健康，以免在过度劳累的节目制作或影片拍摄过程中，因为身体素质原因加上过度劳累，从而导致身体出问题。

开工前体检有备无患

之前，在《中国有嘻哈》等偶像类节目录制前，基本都会要求参赛者体检，不过那主要检查是否有吸毒等因素，对节目组的合规性来讲，其实如果能够在艺人进组前进行一些常规的身体检查，也可能会避免一些损害事件的发生，因为大部分的损害和死亡，可能并不是单一因素引起的，如果能对艺人身体素质有提前的认知，就能在节目设计或影片拍摄过程中，寻找替代的节目方案。

□李振武（星娱乐创始人，娱乐法律师）