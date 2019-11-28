四川生猪生产止跌回升
记者25日从四川省非洲猪瘟防控应急指挥部办公室获悉，当前四川全省生猪生产整体呈现止跌回升势头，10月份能繁母猪数量、猪饲料产量较9月份分别增长1.7%、1.2%。
据四川省农业农村厅总畜牧师赵勇介绍，前三季度四川全省出栏生猪3582万头，同比下降18%，存栏2930万头，同比下降33%。
赵勇介绍，尽管前三季度四川全省生猪生产受非洲猪瘟影响，存出栏量下降，但从10月份监测显示，全省生猪生产已开始止跌回升，繁母猪数量较9月份增长1.7%。
在价格方面，据四川生猪监测预警系统监测，10月底四川生猪各项价格指标均创下历史最高值，但11月初开始出现下降。截至11月中旬，全省生猪均价36.72元/公斤，较前一周下降2.92元/公斤、降幅7.37%；猪肉零售均价56.98元/公斤，较前一周下降4.04元/公斤。
对于公众关心的疫情防控，目前四川全省984家屠宰企业已完成屠宰场企业官方兽医派驻，共计派驻2839名，所有屠宰企业全部实现非洲猪瘟自检，并在44个省际道路、检查站和1400多个县乡道、临检站开展全天候查验，实行24小时应急值守，切断病毒传播链条。
据了解，目前四川全省还正通过畅通种猪、仔猪“点对点”调运等方式加快生猪生产恢复，截至目前，全省协调调运种猪仔猪68.73万头。此外，生猪产业转型也在升级，2019年以来，四川与新希望集团签订1200万头生猪产业化合作框架协议，引导大型养殖企业率先开展生猪复产和转型升级。
据介绍，截至目前，四川全省13市34个县（市、区）已经开工养猪场建设项目93个，涉及投资101.21亿元，项目建成预计新增生猪产能560万头。(陈地、孙奥)
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