谁来保障下一个家暴受害者的知情权

那些婚姻关系中的暴力分子，其实就是另一种形式的、对社会危害更大的“老赖”，在他们继续招摇撞骗寻找下一个目标的时候，发出预警其实是很有必要的。

仿妆博主宇芽遭遇“家暴”事件依然热度不退，而演员蒋劲夫再次被曝出家暴新闻，为这个话题增加了新的注脚，尽管后者的律师否认了其行为。

而宇芽“家暴”事件的当事人“沱沱”让人震惊的地方在于，他在先后三次婚姻里，都曾对妻子施加暴力。在曝光的视频中，他暴力将宇芽拖出电梯，已经明显涉嫌犯罪。

11月26日，新京报记者从重庆市江北区警方获悉，警方已介入调查。重庆市妇联也表态，已联系当事人提供帮助。相信在有关部门的介入下，“沱沱”将会受到法律的制裁。

不过，从这起事件中，我们应该有所反思。比如，一个显而易见的事实是，如果“沱沱”对第一任妻子家暴时就受到法律制裁，至少在他的“圈子内”，其恶行会人尽皆知。那么，后面两位女士受害的可能性就大大降低了。

“沱沱”被揭发后，他周围的朋友都感到震惊，有人指认他人品欠佳，“对家暴不意外”，但是，很少有人知道他是一个惯犯。

2016年3月1日实施的《反家庭暴力法》，对于家庭暴力的法律惩罚做出了明确规定。其中，还特意规定了，当事人因遭受家庭暴力或者面临家庭暴力的现实危险，向人民法院申请人身安全保护令的，人民法院应当受理。

不过，尽管如此，由于一些主客观原因，在“家庭暴力”的相关司法实践中，大部分仍是倾向于“劝解”“协调”——看上去这是为了“家庭和谐”，却真正助长了暴行。

尽管“有了第一次，就一定有第二次和第一百次”的说法缺乏必要的科学依据，但是，让每一次暴力都受到相应的惩罚，应是法律的基本要求，“家庭暴力”当然不能例外。

在法律尚不能完全保护女性权益的情况下，必要的“社会救济”也不可少。如果“妇联式”的劝解不能奏效，那么，更严厉的社会制裁也就有了合理性。

人们需要一种切实有效的阻断机制，不管施暴者出于什么目的，有何种隐情，他都应该和受害者“隔离”起来。类似的“黑名单”制度看上去有点过于严厉，但也有值得借鉴的地方。如果一个人曾经有过家暴的历史，至少在一定范围内，让人们一直记住他的暴行，是非常有用的。

而我们看到的情况往往相反。“这个人怎么看也不像是会家暴的人”“也许有别人不知道的隐情”“一个巴掌拍不响”，这样的声音，会让施暴者更加理直气壮，才会造成“沱沱”在被谴责的时候，关掉微博评论，继续晒吃晒喝，这真是巨大的讽刺。

如今，在有关经济类纠纷的判决执行中，一旦被宣布为“老赖”，当事人会受到明确而具体的限制。或许，这种办法可以尝试引入到家暴的案件中。那些婚姻关系中的暴力分子，其实就是另一种形式的、对社会危害更大的“老赖”，在他们继续招摇撞骗寻找下一个目标的时候，发出预警其实是很有必要的。

□钱小凡（媒体人）