遵循规律，让中医药根深叶茂

中医药学是中华民族的伟大创造，是中国古代科学的瑰宝，也是打开中华文明宝库的钥匙，为中华民族繁衍生息作出了巨大贡献，对世界文明进步产生了积极影响。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把中医药工作摆在更加重要的位置。近日，习近平总书记对中医药工作作出重要指示，为加快促进中医药传承创新发展提供了重要遵循和行动指引。

《中共中央 国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》提出，传承创新发展中医药是新时代中国特色社会主义事业的重要内容，是中华民族伟大复兴的大事。落实习近平总书记关于中医药工作的重要指示，促进中医药传承创新发展，切实把中医药这一祖先留给我们的宝贵财富继承好、发展好、利用好，是全社会的共同责任。本版今日起推出“促进中医药传承创新发展”系列评论，敬请关注。

——编 者

一株小草改变世界，一枚银针联通中西，一缕药香穿越古今……中医药学包含着中华民族几千年的健康养生理念及其实践经验，是中华文明的瑰宝，凝聚着中国人民和中华民族的博大智慧。

习近平总书记指出，“要遵循中医药发展规律”。近百年来，随着西风东渐，西医成为主流医学，中医药呈边缘化趋势。事实证明，中医药一旦背离了自身发展规律，中医西化，特色弱化，必将丧失自我。因此，无论看待中医、研究中医，还是运用中医、推广中医，必须遵循中医药自身发展规律。过去如此，现在如此，将来也是如此。

遵循中医药发展规律，必须保持中医药的本色。道法自然、天人合一、阴阳平衡、调和致中、辨证论治等中医基本理论，蕴含中华民族的文化基因，是中华民族智慧的结晶。在几千年的发展进程中，中医药形成了独特的宇宙观、生命观、健康观、疾病观、防治观。这些理论是长期积淀形成的，是中医药生存发展的根基。眼下，不少中医秘方、验方和诊疗技术面临失传的风险。我们应该把藏在古籍、散在民间、融入生活的中医药技术充分发掘出来，整理收集保护起来，更好地传承下来，为人类健康造福。

遵循中医药发展规律，必须改革中医药管理体制。中医和西医虽有共通之处，但诊治思维不同、防治手段各异，在管理上必然有所区别。我们应把遵循中医药发展规律作为政策制定的出发点和落脚点，坚持有利于发挥中医药的特色优势、有利于提升中医药疗效、有利于满足人民群众需求的原则，建立符合中医药特点的管理体制。如果简单套用西医管理模式，很可能会事与愿违，阻碍中医药的发展。因此，我们要突出中医药的系统性和整体性，把中医药特色优势用制度、标准、规范固定下来，把中医药的根脉保存好。

遵循中医药发展规律，并不意味着自我封闭，更不是墨守成规。中医药发展需要兼容并蓄，借鉴吸收现代科技成果。但是，如果离开中医药的主体地位，丢掉中医药原创思维，哪怕融合再多的高科技，也是徒具其表。我们既要遵循自身发展规律，更要借助现代科技手段，推动中医药创造性转化、创新性发展。

中医药发祥于中华大地，植根于中华文化。中医既是古代的，也是现代的，更是未来的。只有遵循中医药发展规律，立足根基，挖掘精华，保持特色，中医药才能根深叶茂，岐黄之术方可生生不息。让中医药永远姓“中”，是中国人义不容辞的责任和使命。

《 人民日报 》（ 2019年11月28日 05 版）