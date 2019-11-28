我国人体器官捐献数量居世界第二

人民网上海11月27日电 （记者白剑峰）记者26日从国家卫健委在上海举行的新闻发布会上获悉：去年我国人体器官捐献和移植数量均居世界第二位。人体捐献器官转运绿色通道建立3年以来，器官转运时间平均缩短1至1.5小时。

国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红说，2015年至2018年，我国每年完成器官捐献分别为2766、4080、5146、6302例。2018年，器官捐献数量位居世界第二位；实施器官移植手术量突破两万例，手术量同样居世界第二位。

器官移植技术能力水平不断提升。我国器官移植手术操作技术不断改进创新，部分达到世界先进水平。国际上已开展的器官移植我国均已开展，部分器官移植技术实现突破。在器官维护和获取技术能力方面，生命支持技术得到广泛应用，器官保存技术取得突破。

器官移植质量不断提升。我国器官移植术后受者生存率等指标达国际先进水平。我国活体肝脏移植术后受者1年和3年累计生存率分别为92.5%、89.8%。心脏、肾脏移植术后生存率居国际前列。2018年我国心脏移植手术术后一年生存率为90.8%，高于国际心肺移植学会的85.4%；肾脏移植的1年、3年受者生存率分别为96.7%、95.6%，居国际先进水平。

2017年开展人体捐献器官航空运输的航空公司只有13家，2018年达到16家，2019年1到9月已有22家航空公司开展了人体捐献器官航空运输活动。

《 人民日报 》（ 2019年11月28日 04 版）