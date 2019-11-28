专家：保持健康生活方式 普及急救技能

高强度、高压力、高度紧张、持续过劳的工作状态正成为年轻人猝死的重要诱因。专家呼吁，保持健康的生活、工作方式，普及心肺复苏急救技能，尽最大可能减少此类意外事件发生。

据国家心血管病中心统计，我国每年心源性猝死者高达55万。心梗若不及时救治，则可能发生猝死。“通过胸痛中心接诊患者来看，明显感觉到现在接诊的年轻人多了。以前患心梗大多是六七十岁。但近几年，已经接诊了多例20岁至30岁的心梗患者。”东南大学附属中大医院心血管内科主任马根山介绍，该院胸痛中心数据显示，中青年心梗患者约占胸痛中心心梗总发病人数的三分之一。

马根山解释，太过繁忙、紧张的工作，会不断刺激人的交感神经。如果始终处于高度紧张状态，交感神经系统长期太过兴奋，会导致心脏负担过大，心率增快，甚至产生心律失常。长此以往，如不及时调整，心脏会受到损害。部分突发性心脏病患者猝死就是因为连续熬夜、情绪激动，诱发了神经功能失调、冠状动脉痉挛，心脏突然间缺血而猝死。“有些年轻人熬夜加班会过量喝咖啡提神。如果本身对咖啡敏感性很高，容易刺激交感神经，外加过度疲劳，也会‘助长’心脏病病发。”

“只需几个简单的按压动作，便能让心脏猝死患者‘起死回生’。但是绝大多数人不懂心肺复苏等急救知识，面对突发状况束手无策。”该院心血管内科副主任陈立娟呼吁，应进一步加大对公众参与急救的技能培训和普及，将急救知识培训纳入制度规定，让更多人在第一现场进行施救。同时，应该在公共场所广泛配备AED(自动体外除颤器)，教会公众正确使用，关键时刻可以挽救生命。 (记者邱冰清)