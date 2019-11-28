研究人员从冬眠动物进化中寻找治疗肥胖等疾病线索
美国科研团队从冬眠动物的基因组中发现可能与肥胖和代谢紊乱有关的基因片段，未来有望开发出治疗人类相关疾病的新方法。
冬眠的哺乳动物体内会蓄积大量脂肪，但苏醒后依然能保持健康。26日发表在美国《细胞报告》杂志上的研究显示，冬眠动物进化出一种能力，可以“关闭”某种基因片段，这些基因片段可能控制着与肥胖相关基因的活动。
美国犹他大学研究人员对不同栖息地的四种冬眠动物进行了研究，包括十三条纹地松鼠、避光鼠耳蝠、倭狐猴和马达加斯加小刺猬。经过基因组比对后，研究人员发现这些哺乳动物都独立进化出一种被称为“平行加速区”的短非编码DNA片段，可能与“关闭”控制肥胖的基因片段有关。研究人员通过收集人类基因组数据还同时发现，人体内与控制肥胖相关的基因附近也不规则地分布着这类DNA片段。
为确认这种联系，研究人员还检测了普拉德-威利综合征患者身上与综合征相关的基因，研究人员发现在与综合征相关的基因附近也出现“平行加速区”富集。普拉德-威利综合征是由基因缺陷导致的疾病，症状表现为无节制饮食从而导致体重持续增加及严重肥胖。
通过收集人类和冬眠动物的数据，研究人员共发现了364个可能用来调控冬眠和肥胖的基因片段，他们正在利用表观基因编辑工具在实验小鼠身上测试这些基因片段的功能。
论文作者、犹他大学神经学和解剖学副教授克里斯托弗·格雷格说，肥胖和代谢紊乱对人类健康构成多种风险，发现基因组中这些片段的功能将为未来的研究奠定基础，有望开发出衰老、痴呆和代谢紊乱等疾病的治疗方法。(记者周舟)
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