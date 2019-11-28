熬夜打麻将“爆血管” 天冷慎防血管问题

近日，河源一男子因熬夜打了6个小时的麻将后突发头痛，最终被确诊为脑动脉瘤破裂出血。医生提醒，时下正值冬季，早晚温差大，是脑血管疾病的高发期，不规律的作息以及长时间的打麻将都容易“爆血管”。

熬夜打麻将后剧烈头痛

11月8日凌晨4点，48岁的潘康（化名）便从家里出发，去市场上进货卖货。忙碌了一天回到家里，他没有休息便外出和朋友打麻将了。“晚上9点多出去，直到第二天凌晨3点多才回来。”潘康的妻子王芳（化名）说。

打完麻将回到家里，潘康就发现自己头和颈椎肩膀都很痛。“我以为是睡眠不足导致的疼痛。”潘康便自行找了膏药贴在颈椎处。不过，贴了一天一夜后，颈椎肩膀疼痛稍微有点儿缓解，但头痛仍然没有好转，反而越来越严重了。“我的头从没这么痛过。”意识到严重性的他，便赶到当地医院就诊。

在当地医院行CT检查时，医生发现他蛛网膜下腔出血，考虑动脉瘤破裂的可能性较大。鉴于出血量相对较少，医院建议保守治疗。对症治疗三天后，潘康头痛的症状还是没有好转。为寻求进一步治疗，潘康在家属的陪同下，辗转到了广东三九脑科医院。

冬季易引发脑动脉瘤破裂

该院接诊的血管神经外科主任吾太华仔细听取了患者及家属的描述后，为患者完善了CTA检查。CTA检查提示，患者左侧大脑中动脉M1段分叉处有一颗花生米大小的动脉瘤。完善术前检查后，吾太华为潘康实施了左侧大脑中动脉M1段动脉瘤夹闭术，顺利地把破裂出血的动脉瘤“夹住”，让它不再出血。

“颅内动脉瘤是大脑内的‘不定时炸弹’，一旦破裂出血后果很严重。”吾太华解析，脑动脉瘤破裂前，90%以上的人是没有症状的。但需要警惕的是，这个“不定时炸弹”可能在体力劳动、长时间休息不足、情绪波动等情况下突然破裂。

时下正值冬季，脑动脉瘤破裂出血多发。吾太华提醒，市民一定要按时作息，尽量避免长时间打麻将，因为麻将消耗脑力，增加脑部供血负担，容易引发脑动脉破裂。“我回去再也不敢长时间打麻将了！”潘康心有余悸地说。（全媒体记者梁超仪 通讯员郑琳）