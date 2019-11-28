声音嘶哑超一月 当心喉癌

声音沙哑一个月以上没见好转，未必是“上火”，更有可能是喉癌！如果长期吸烟，就更要警惕患喉癌的风险。

近日，广东省临床医学学会喉咽肿瘤专业委员会第一次委员代表大会暨第二届喉癌、喉咽癌规范化诊治及新进展学习班在广州举行。广东省临床医学会喉咽肿瘤专业委员会主委、中山大学肿瘤防治中心头颈外科刘学奎教授指出，近年来，喉癌发病呈增长趋势，在所有头颈部肿瘤中居第二把“交椅”，且发病呈现年轻化趋势。他提醒，有吸烟史、40岁以上的男性，一旦频繁出现声音嘶哑超一个月，或者按照咽喉炎进行清热、消炎治疗不奏效，应尽快就诊，进行电子喉镜检查。

刘学奎指出，喉癌早期治疗的5年生存率可达90%以上，一旦发展到晚期才被确诊，生存率就会大幅下降。“与许多癌症一样，在我国，很多喉癌病人在确诊病情时，往往已到了中晚期，晚期喉癌的治疗仍是个难题。”他提醒，出现喉癌可疑症状的患者应做电子喉镜的检查。电子喉镜的检查费用不算高，而且非常方便，一旦看到喉部有可疑肿物，医生取样进行病理检验，有利于尽早明确诊断。

目前，临床上针对喉癌的治疗方法主要有放疗、手术治疗、放疗和手术的综合治疗。一般来说，早期喉癌的治疗以手术和放疗为主，中晚期则需要进行综合治疗。

传统的局部晚期喉癌治疗模式是进行全喉切除加术后放疗，将病灶完全切除，患者的生存情况依旧比较乐观。但这种治疗模式下，喉的功能往往严重受损甚至无法保留，影响患者的呼吸功能和发声功能，导致生存质量不佳。

近年来，随着医学界越来越重视肿瘤患者的生存质量，在晚期喉癌的治疗上，有些医生提出要尽可能地保留喉功能，先进行放疗、化疗，若效果不佳或病情复发再进行手术切除。

刘学奎指出，保留喉功能固然重要，但更重要的是先为病人保住命。临床实践显示，放化疗在相当一部分喉癌患者身上难以取得良好疗效，在“保功能优先”的治疗思路下，患者有可能错过手术切除的最佳时机，最终无法手术。“相当于，万一先放疗后手术的方案效果不佳，之前的放化疗就浪费了，术后再放化疗的‘补救’机会也失去了。”他认为，在决定治疗方案时，医生需要谨慎抉择，因病人具体情况而定。

值得一提的是，近年来，刘学奎创新性地使用钛网支架进行喉功能重建，为患者提供了另一种更为安全可靠、经济可行的治疗方法，给患者带来了福音。目前，这一新技术已获得国家发明专利，被国内多家医院采用。

（全媒体记者任珊珊 通讯员余广彪）