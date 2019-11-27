教师手中的戒尺还应以爱为本

日前，教育部发布的关于《中小学教师实施教育惩戒规则（征求意见稿）》引发热议。记者多方采访，武汉的学校、家长、老师对此都有不同的看法，关注的重点都在于惩戒如何执行，尺度如何把握。（据11月25日《楚天都市报》）

此次征求意见稿出炉的最大意义，就是以法规的形式明确：“教育需要惩戒”。严师才能出高徒；玉不琢，不成器。如果总是担心“琢”得太狠，伤了宝贝，那璞玉就永远不会绽放光彩。因此，规则中明确指出，“教育惩戒是教师履行教育教学职责的必要手段和法定职权”，赢得了众多支持。

此前，“惩戒”在教育中被视为“危险区”。有的老师没把握好尺度，将惩戒变成了体罚；有的家长过度溺爱孩子，对惩戒小题大做，造成家校裂痕；有的学校怕惹麻烦，干脆不事惩戒，放弃了教育职责……凡是种种，并不利于学生健康成长。

要看到，规则绝非一劳永逸的良方。老师大多认为，虽然有了规则，但还是需要家长足够的理解和支持；而家长也有担忧，惩戒确有必要，但也暗藏风险。大多数家长既想让孩子在严管中成才，又不敢让他们经受一点风雨，心中无比纠结。可见，规则确定只是第一步，真正要用好教育惩戒权，既拿捏好尺度，发挥最大效果，还需要一个磨合的过程。

当下关于“惩戒”的争议，根源在于社会信任的缺失。每每谈及，总会有人说起从前，不少家长入学时，都会嘱咐老师，“管严一点，该打就得打”，并不是原来的学生更抗打，而是家长真心相信老师都是为了孩子好。如今，随着时代变迁，信任或许不再像从前那么简单，但发自内心的爱是不会骗人的。大家所一直强调的尺度，其实也来源于内心的温度。“惩戒权”既是一种权力，也是一种方法，其目的是促使学生纠正错误，约束行为，吸取教训，学会敬畏。

从爱出发，向爱而行，以爱为本。科学、适度的“小惩大戒“，不但会成为学生现在进步的动力，还能成为将来深刻的回忆。长大后某一天，能笑着说出来，能懂得师恩深重。这样的戒尺，抬起落下，方更具威严，更有回响。