让女性勇敢逃离家暴，是一个社会系统性工程
对“家暴”受害者的质疑，是一种新的“何不食肉糜”的嘲笑心态。
11月25日是“国际消除对妇女的暴力日”，但是，一个让人愤怒的“家暴”新闻传遍了全网。美妆博主@宇芽YUYAMIKA发了一个视频，控诉其男友@沱沱的风魔教对其实施“家暴”。
“沱沱”离过三次婚，没有正式工作，一直在微博上营造出一种善良正直勇敢有爱心的形象。结果，其与宇芽在一起后，不仅花钱找她，还会因为生活中的一点小事就对她贬低大骂，不断地向她灌输他的三观，否定她的工作和生活，给她洗脑，不让她有正常的社交。其实，这就是典型的PUA。
沱沱的两位前妻也出来作证，一位称被他打过5次，另一位称被他打到住院；沱沱还对他交往过的女性发微信进行死亡威胁，离婚后还经常抵毁和污蔑对方。
在视频中，那段长达数十秒的电梯拖拽视频，让广大网友们揪心异常。至少就我而言，看完这段视频之后，心情久久难以平静。这就是赤裸裸的暴力，没有任何可以推卸的借口。
但是，在一边倒地谴责“渣男”的同时，不断有人在问：为什么不在第一次家暴时就离开？为什么这么傻？是有斯德哥尔摩症吗？
这种针对受害者的质疑声，真没必要。就像对一个初中男孩说，你爸喝醉了酒就打你，你为什么不打回去？你爸没道理地骂你，你为什么不有理有据地反驳他？也许看似体力差距不大，但你为什么做不到？
对受害者的质疑，是一种新的“何不食肉糜”，也是一种“我肯定不会像你过得那么惨，你过得不好是你自己的问题”的嘲笑心态。
一方面，沱沱的几位前妻，都是很温柔善良的人。但是，她们对沱沱无穷无尽的单方面付出，其实是一种不那么健康的价值观。这也是社会总是教训女性要善良、要全身心付出，却一无所求的结果。对方如果认准你是这种人格，他就会得寸进尺，索要更多的控制权，直至最后用暴力。
另一方面，实际上，“家暴”这个行为不是孤立存在的，不是一言不合就打人，它会伴随着PUA的精神控制——不断否定你的价值，让你与朋友隔离，搜刮走你的钱。
然后，某一次你稍微不顺他的意，就开始打你。你大惊失色，想要走的时候，他会跪下来求情，说因为太爱你了才会那么冲动，他一定会改。
接下来，是一段甜蜜期，他对你更好了，更体贴了，也许会买东西或做很多家务给你赔罪，让你觉得，那只是意外，他还是很爱我的。
某一次，他再次打你，比上次打得更重了。你蒙了。他再次道歉，说“要不是你做某事激怒了我，我也不会动手啊”，你觉得是自己的错，心想下次自己要小心了。又原谅了他。
再有一段甜蜜期，直到下一次的殴打再次来临，一次比一次打得狠。如果你想走，他会威胁杀你全家，不让你看望孩子，让你身败名裂，曝光偷拍你的私密视频……不少新闻案件都证明：家暴男真的干得出来这种事。
在公安部门关于家暴的统计数据中，女性平均遇到35次家暴之后才会选择报警。
“家暴”是一个系统行为，所以，如果要让统计数据上占已婚女性24.7%、曾经遭受过家暴的女性都站出来，逃离这种控制关系，也是一个社会的系统工程。
它需要社会的反复提醒“家暴只有零次和一万次”的观念，需要女生的家人提供信任和帮助，需要警方的通力协助、对暴力行为零容忍、不放过，也需要社会公益机构对这些女性进行心理疗愈和后续帮助。
希望我们全社会都有这个意识，不要去谴责受害者，而去多想想，我有没有可能为她们做什么？
□侯虹斌（专栏作者）
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