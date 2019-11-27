陕西：3年救治贫困患者近60万人

日前，陕西省政府新闻办公室举行新闻发布会，陕西省卫生健康委副主任蔺全锁在会上介绍该省健康扶贫工作开展情况。据介绍，陕西省因病致贫户较2016年减少13.83万户，3年来共救治贫困患者59.47万人，贫困人口住院医疗合规费用报销比例达到80%以上。

据介绍，该省实施贫困地区医疗服务能力3年提升计划，2018年向乡镇卫生院和村卫生室投资1909万元，2019年中央和省级投资基础设施建设项目的80%投向贫困县。截至2018年年底，该省精准识别因病致贫户6.37万户、15.9万人；对罹患胃癌、儿童先心病等25种大病的贫困患者，规范救治6.04万人，救治率达99.16%；实施“光明扶贫工程”，免费救治贫困白内障患者9355人；组建医师团队9927个，对高血压、糖尿病、结核病、严重精神障碍4种慢病患者进行重点管理，签约服务慢病贫困人口63.3万人。

与此同时，该省财政3年来拨付2.98亿元，按照每人45元的标准，补贴308.24万贫困人口参加新农合；建立完善贫困人口医疗保障倾斜政策，城乡居民医保、大病保险、医疗救助“三重”保障全覆盖；实行贫困人口县域内定点医院住院“先诊疗后付费”和“一站式”即时结算服务。3年来，共救治贫困患者59.47万人。

为促进优质医疗资源下沉，该省组织江苏、山东和省内的111家三级医院帮扶101家贫困县县级医院。每家三级医院选派5名中高级专家，每年至少服务6个月，共新建临床专科248个。28个省级、市级公共卫生机构对口帮扶11个深度贫困县公共卫生机构。以综合医改为抓手，加强紧密型医联体和县域内医共体建设，组建县域医共体53个、专科联盟51个、远程协作网70个。促进优化医疗资源下沉，让贫困人口在家门口享受到三级医院的优质医疗服务。

蔺全锁表示，下一步，该省将紧紧围绕“贫困人口基本医疗有保障”的目标，聚焦加强县医院能力建设，瞄准县乡一体、乡村一体机制建设和乡村医疗卫生机构标准化建设3大主攻方向，补短板，强弱项，真正实现贫困人口“有地方看病、有医生看病、有制度保障看病”。（记者周垚）