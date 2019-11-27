11月，这些“进口”谣言你中招了吗

大闸蟹和西红柿同食等于吃砒霜？妈妈们给宝宝精挑细选的婴儿奶粉，检测机构宣布含有矿物油，还能否放心吃？吃坚果好处多多，近日又被传出有溶栓功能？每隔一段时间，一些披着科学外衣的谣言就会沉渣泛起，入冬了，天气渐冷，这些谣言却还没有“凉凉”。

又是一年中吃蟹的好时节，肥美的大闸蟹让人唇齿生香。在享受美食的同时，如果看到网传大闸蟹和西红柿一起吃等于吃砒霜，你还有胃口吗？

儿童奶粉存在矿物油不能食用，坚果具有溶栓功能……每隔一段时间，一些披着科学外衣的谣言就会沉渣泛起，在网上疯传。那么，这些谣言究竟有几分真实，本期我们就请相关专家拨开迷雾，还原真相。

谣言一

儿童奶粉存在矿物油不能食用？

真相：矿物油在食品中普遍存在

日前，有媒体报道，德国“食品观察”组织近日对奶粉进行抽检，发现有8种奶粉含有芳香烃矿物油，含量为每公斤0.5毫克至3毫克，并强调该含量不会引发健康问题。但不少妈妈仍然很是担心，矿物油究竟是什么东西，真的不会危害宝宝健康吗？

“矿物油是一大类脂溶性物质，它可以作为加工助剂使用，可用于油墨中，食品中也普遍存在。基于目前的科学数据，食品中可能存在的矿物油对于健康的风险很低，各国也都没有制定它在食物中的限量标准。因此，不用太担心。”食品与营养信息交流中心科学技术部主任阮光锋说。

阮光锋介绍，矿物油可分为饱和烷烃矿物油和芳香烃矿物油。按照黏度又可分为低黏度、中黏度和高黏度三类，一般规律是碳原子越多，分子量越大，黏度越大，毒性越小。

矿物油既有工业用途，如用于汽油、柴油等；也有在食品中应用的，如石蜡。除此之外，生活中很多化妆品都有矿物油，比如各种保湿油、卸妆油、护肤品等，其实都有矿物油，矿物油在药品中也有很多应用。

阮光锋表示，在食品工业中，矿物油一方面是作为食品添加剂，再就是在包装材料中也广泛使用。国际上，欧盟允许矿物油使用于可可、巧克力制品以及其他糖果制品，包括口气清新类糖果、口香糖；美国也允许矿物油在糖果、焙烤食品、大米等食品中使用；中国允许矿物油作为加工助剂使用，常作为消泡剂、脱模剂、防粘剂、润滑剂等用在发酵食品、糖果、薯片和豆制品的加工中。

“奶粉中有矿物油，最可能是印刷油墨通过包装材料进入到食品原料和食品中的。” 阮光锋说，由于食物中矿物油含量对于健康的风险很小，所以各国也都没有制定其在食物中的限量标准。

欧洲食品安全局的专家评估报告中指出，矿物油的实际摄入量在0.03—0.3毫克/公斤体重的范围，儿童的摄入量要高一些。纯母乳喂养的婴儿，摄入量大概在0.3—0.5毫克/公斤体重的范围。一般而言，这些矿物油中大概有15%—35%是“芳香矿物油”。从这个数据来看，欧洲婴儿每天摄入的芳香矿物油大约在0.05—0.18毫克/公斤体重的范围。

“检测中芳香矿物油含量最高的奶粉含量是3毫克/公斤，按照这个量推算，可以得出，通过奶粉摄入的矿物油，并不比纯母乳的婴儿摄入的更多。所以说，可以认为这点矿物油并不会对宝宝的健康产生危害。”阮光锋强调。

谣言二

螃蟹和西红柿同食如吃砒霜？

真相：实验表明有机砷并未转化为有毒的无机砷

又到了吃大闸蟹的季节，在大快朵颐的同时，一些关于大闸蟹的陈年老谣又趁着热点刷存在感。近日有消息宣称：螃蟹不能跟西红柿一同食用。这是因为西红柿的维C会把螃蟹中的有机砷，转化成有毒的无机砷，把低毒的五价砷还原成高毒的三价砷。人们恐惧的砒霜，就属于三价无机砷，事实真的是这样吗？

为了还原真相，2018年315晚会的导演，委托北京市食品安全监控和风险评估中心做了一个实验，取了蟹黄和蟹肉，按2∶5的比例，加入捣碎的西红柿，再加入参照《中国药典》方法配置的人工胃液，混匀后放于恒温箱中3小时，调节pH值后，加入人工肠液，混匀再于恒温箱保温2小时。以上步骤基本模拟了人体消化过程。之后提取螃蟹中的砷，进行砷含量的测定。结果证明，有机砷并未转化为有毒的无机砷，特别是高毒的三价砷。

那么，少数人吃了某两种食物之后感觉不舒服，又是什么原因呢？

中国农业大学食品学院营养与食品安全系副教授范志红曾表示，这是因为一方面，海鲜河鲜含有致病菌的比例很高，如果没有充分加热，极易出现细菌性食物中毒；另一方面，还有胃肠功能问题。体质弱、消化不良、怕冷、容易腹泻的人，应当注意少吃它们。所以，我们应当按身体状况和消化能力选择食物，注意饮食的营养平衡。迷信各种食物相克，反而会误导我们偏离健康饮食的大方向。

谣言三

坚果具有溶栓功能？

真相：有利于预防心脑血管疾病但不具备溶栓作用

吃核桃能补脑、吃腰果能补肾……在网上，吃坚果的好处被说的神乎其神。最近有传言表示吃坚果还可以溶血栓。坚果真的有如此神奇？

对此，多位医学及营养专家告诉记者，这种说法是错的，坚果本身并没有溶栓的作用。首都医科大学宣武医院神经内科副主任医师马青峰认为，坚果能够溶栓是一个伪命题，虽然坚果对血管疾病有一定的预防作用，但是这种作用无法达到避免心脑血管疾病发生的程度，也不能避免血栓的形成。人们每天可以适量摄入一些坚果，但是不能把坚果作为一种治疗、预防以及避免血栓形成的食物。

范志红表示，坚果具有溶栓功能还没有听说过。适量吃坚果有利于控制血脂、预防心脑血管疾病，倒是有很多实验数据。即便如此，也不是吃的越多越好，每周吃50—70克就能起到对身体健康有益的作用。每天吃25克就相当不少了，毕竟热量比较高，还是要适量。

因此，坚果并没有溶血栓的“超能力”，专家建议还是应该通过有效的医疗方法来治疗血栓，而科学的饮食可以起到一定的预防血栓的效果。（本报记者 付丽丽）