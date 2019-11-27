医院绩效改革课题成果在厦门发布
11月15日下午，第十三届中国医院院长年会暨中国医院绩效改革课题成果发布会在厦门市国际会议中心举办。
中国医院院长杂志常务副社长张智慧，南京鼓楼医院名誉院长、南京大学医院管理研究所所长丁义涛教授，厦门大学附属第一医院姜杰院长出席新闻发布会。会上，中国医院绩效改革研究院学术委员会副主任李信仪式现场解读中国医院绩效改革课题研究背景和研究成果。
《中国医院院长》杂志常务副社长张智慧介绍，国务院办公厅《关于加强三级公立医院绩效考核工作的意见》出台后，2019年7月，《中国医院院长》杂志牵头成立中国医院绩效改革研究院。研究院从今年8月起走访各级医院，了解应对绩效大考的实际情况。调查团队筛选出15项指标，向133家成员医院进行问卷调查。调查结果显示，医院对国家新政的部分目标高度认可，77%的被调查医院认为新政能够加强公立医院公益性定位，74%认为新政能倒逼医院精细化管理。此外，有一些被调查者认为，《意见》的部分指标口径理解存在歧见、病案首页质控不过关、部分指标定义目录未出台（如微创手术等）、编码体系转换不通畅是数据收集、绩效排名的四大拦路虎。
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