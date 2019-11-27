国家卫生健康委等多部门近日发布通知，提出探索将无偿献血纳入社会征信体系。有人对此提出质疑。国家卫生健康委有关负责人11月26日在新闻发布会上回应表示，不献血不会影响个人信用，更不会带来惩戒措施。

针对“探索将无偿献血纳入社会征信体系”，有批评的声音认为，无偿献血秉持自愿原则，不献血不应该被当作失信来惩戒。有人进而提出质疑，认为征信系统不是一个筐，不能什么东西都往里面装。

国家卫生健康委相关负责人在新闻发布会上的表态，可以看做是对上述质疑的正面答复。其实，无偿献血纳入社会征信是个人信用加分项，这一点在先前下发的通知当中已有体现，这位负责人的表态，主要也是重申了这个通知的相关内容。

这个通知在这方面的表述是：“健全无偿献血激励机制。各地应当探索将无偿献血纳入社会征信系统，建立个人、单位、社会有效衔接的无偿献血激励机制，对献血者使用公共设施、参观游览政府办公园等提供优惠待遇，定期开展无偿献血表彰活动。”对这段话进行前后对照可以看出，激励、优惠是献血与征信挂钩之后采取的行动，针对的是献血者而非不献血者。可见，认为不献血可能会影响个人信用甚至得到惩戒，是一种过度解读。

一听说纳入征信系统就想到失信惩戒，是“献血纳入征信”引发质疑的重要原因。实际上，既有惩戒又有奖励，才是征信体系应该具备的两种手段，只看到惩戒却看不到奖励，属于一种单边思维模式，很容易导致以偏概全和片面理解。

“献血纳入征信”引发质疑，也不能全都怪质疑者。近年来，一些地方征信体系建设过于注重惩戒而忽视激励，导致人们对惩戒措施很熟悉，却不知道或不相信还能给予奖励，久而久之，就容易形成固定思维——即使奖励性条款被罗列出来，也可能被忽视了。

从制度设计的初衷来看，“献血纳入征信”本不该引发质疑，然而却一度引起不小的质疑，除宣传和沟通存在不足外，一些地方征信系统建设重惩戒轻奖励的做法，恐怕更值得思考。奖励守信者和对社会作出贡献的人，这样的激励机制不可或缺，理应作为与惩戒同等重要的举措，共同推进社会诚信与文明建设。（罗志华）