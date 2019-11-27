“蟹券永远提不了货”涉嫌商业欺诈

近日有听众反映，今年9月中秋节前网购了阳澄湖大闸蟹提货券送亲朋好友，顺带自己留了两张，但是无论什么时候申请提货，永远都排不上队。商家的答复是：要么退钱，要么等明年9月再说。（11月26日央广《中国之声》）

手拿大闸蟹券，却永远提不了货，干瞅着美食吃不到嘴里，这份尴尬太别扭了，任谁都无法接受。大闸蟹券提货期一般为3年，理论上今年提不了货，明后年还可以提货，但是隔这么久的时间，很少有人还记得，或者不知将券扔在哪个角落，再也找不到，也就无法提货了。可见，“永远提不了货的蟹券”大概率是两个结局，要么退钱，要么彻底忘了。而无论哪种情况，吃亏的都是消费者，赚钱的则是商家。

健身房办卡赌的是你不去，大闸蟹券赌的则是你不提货。上海市消保委此前进行的一项消费体察活动发现，蟹券发售企业一般在蟹券上注明了提货方式和提货时间，但消费者实际提货时发现，不少商家提供的电话无法打通，通过官方网站预约，临近的日期几乎都已约满，甚至出现今年无法提货的情况。显然，部分商家是有意为之，在发售蟹券时，并未与实际产量挂钩，而是不限量滥发蟹券获得预收款，再通过人为控制提货率，让部分消费者“提不到货”或“第二年忘记提货”来牟利。

商家如此操作手段，无疑是在利用信息不对称的优势，有意隐瞒蟹与券数量不符的真相，而赚取消费者不提货的钱。大闸蟹券本身是一种“期货”，商家通过预售获得货款，到期却不兑现螃蟹，令消费者的钱打了水漂，乃是在故意坑钱。还有些商家根本就没打算靠卖蟹赚钱，而是将“纸螃蟹”当成证券化炒卖，通过多轮转手、回购赚取暴利。

商家滥发大闸蟹券却不兑现提货的做法，涉嫌商业欺诈，应受到法律惩罚。监管部门应对“纸螃蟹”采取全程监管措施，对不兑现提货承诺的，可按退一赔三处罚。电商平台要对售卖蟹券的商家加强管理，提高保证金门槛，对有不诚信行为的商家施以处罚，对不及时整改或严重侵犯消费者权益的商家予以清退，并将其保证金赔付给消费者，最大限度降低消费者的损失。（王桂霞）