专家医疗团队开展义诊活动 助力台盘苗族脱贫攻坚
为进一步贯彻落实“健康中国2030”规划纲要、切实帮助贫困地区群众增强疾病预防意识和自我保健意识、助力脱贫攻坚战，11月23日上午，由中国老年保健医学研究会高血压防治分会组织，北京筑梦慈善基金会资助，解放军总医院（北京301医院）和浙大二院联合组成专家医疗服务队，前往贵州省黔东南苗族侗族自治州台江县台盘乡开展“不忘初心、牢记使命”义诊活动。
活动中，北京301医院、浙大二院共派出心血管、眼科、消化内科、神经内科、创伤科、脊骨神经医学和康复疼痛医学等方面的专家，现场为230余名群众提供优质诊疗服务及健康指导。
活动现场，前来就诊的患者络绎不绝，问诊、检查、诊断、治疗等工作有条不紊地进行。医疗服务团队专家们一边认真地给群众检查身体，一边耐心地解答大家提出的疑难问题。专家们详细询问前来问诊群众的身体状况，耐心细致地分析病情，测量血压，检查眼睛，进行针灸/正骨等医疗活动。他们还为群众讲解高血压、糖尿病、颈椎病等常见病、慢性病自我保健知识，并普及安全、合理用药等卫生常识。
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