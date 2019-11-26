湖北加强宣贯培训保障“两法”实施
近日，湖北省《疫苗管理法》和新修订《药品管理法》宣贯培训会在武汉举行，全省药品监管人员和医药企业负责人等1500人参加。
湖北省药品监督管理局局长邓小川在会上表示，医药产业是大健康产业的重要组成部分，监管人员和从业人员要敬畏生命、敬畏法律，自觉宣传贯彻“两法”，为保护和促进公众健康贡献力量。
据了解，湖北省药监局将分层次、分对象、分环节开展“两法”宣贯工作，加强监管人员培训，督促企业组织职工开展“两法”专题学习培训；同时，强化日常监管，坚持风险管理，以疫苗、血液制品等为重点，深入开展从研制到使用的全过程风险隐患排查，抓整改、补漏洞、建机制，坚决落实最严厉的处罚要求，倒逼企业落实主体责任，完善质量管理体系，确保企业持续合规；建立完整的科学监管制度体系，推动《湖北省药品管理条例》和《湖北省药品使用质量管理规定》的修订工作。 （记者张皓亮 通讯员袁福国 沈君）
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