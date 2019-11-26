内蒙古“讲医改”显成效
记者近日从内蒙古自治区卫生健康委获悉，自今年4月启动公立医院党委书记和院长“讲医改、见行动、出成效”活动以来，内蒙古自治区各地各医院开展院内宣讲594场次，院外互讲374场次，盟市区域内巡讲46场次，全区巡讲25场次，各地各医院主要领导干部对医改政策的知晓率达到了90%以上，活动取得了阶段性成效。
内蒙古自治区卫生健康委在12个盟市遴选了23位书记和院长，在全区范围内巡讲25场次。各盟市根据实际在本地区内开展区域巡讲46场次。巡讲对象覆盖了盟市和旗县区卫生健康行政部门负责人、旗县级及以上公立医院书记、院长以及行政干部。公立医院书记及院长在此过程中学习研究政策、撰写宣讲材料和课件，在提升自身政策理论水平的同时，有效带动院内形成人人讲政治、学政策、行政令、促改革的良好氛围。
内蒙古自治区卫生健康委副主任王占国说，自7月以来，活动进入“见行动”阶段，各地各医院本着边学边讲、立说立行的原则，对照45项改革任务自我检查、自觉行动，各项工作正在有序推进。（记者柴羽佳 通讯员刘旭光）
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