湖南迅速行动学三明
国务院深化医改领导小组《关于进一步推广福建省和三明市深化医药卫生体制改革经验的通知》印发后，湖南省迅速行动。近日，湖南省医改办组织省财政、卫生健康等单位负责同志和长沙市、株洲市、湘潭市、常德市等有关部门负责同志，赴福建省三明市参观学习。
一行人重点听取了三明市关于“三医联动”改革、公立医院人事薪酬制度改革和医共体建设、构建整合型服务体系等方面的经验介绍，实地了解了相关医改举措落地落实情况。湖南省医改办常务副主任、省卫生健康委副主任龙开超主持研讨会，交流学习心得体会，并就下一步如何推动三明医改经验在湖南落地见效进行研讨。龙开超表示，近年来，湖南省按照中央和省委、省政府要求，坚持以有效缓解群众看病难、看病贵问题为目标，着力建立优质高效的医疗卫生服务体系，推进全省综合医改工作取得了新成绩。近期，以药品集中带量采购为牵引，由医保、医疗和医药等多部门共同研究出台相关重大改革举措，在更高起点上推动湖南医改往深里走、向实里做。湖南省作为全国综合医改试点省份之一，将抓紧研究关于进一步推广福建省和三明市医改经验的措施，带头先行先试，发挥好排头兵作用，进一步明晰改革的具体实施路径，以钉钉子精神抓好医改任务落实。（首席记者叶龙杰 通讯员周花燕）
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