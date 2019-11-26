教育部：41.7万所中小学校和幼儿园落实相关负责人陪餐制度
新华社北京11月25日电 校园食品安全问题一直受到社会高度关注。记者从教育部25日举行的新闻通气会上获悉，我国现有中小学校和幼儿园51.5万余所，41.7万所中小学校和幼儿园落实相关负责人陪餐制度。
教育部通报称，从家长委员会参与食堂安全监管机制看，39.8万所中小学校和幼儿园建立家长委员会参与食堂安全监督机制；从学校食堂“明厨亮灶”覆盖率看，全国学校食堂实现“明厨亮灶”的学校增长6.7万家，达到34万家。
教育部表示，为切实保障广大师生“舌尖上的安全”，下一步除印发相关文件、建立长效机制外，还将加强健康教育，把食品安全与营养健康知识纳入健康教育教学内容，提高学生的食品安全意识和防范能力。同时，加强营养改善计划试点地区管理人员培训力度，提升业务指导、监督管理和健康教育能力。
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