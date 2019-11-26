11月中旬生猪价格环比下跌13.5%

猪肉价格继续走低。11月25日，国家统计局公布流通领域重要生产资料市场价格变动情况。数据显示，11月中旬，生猪价格为34.6元/公斤，较11月上旬下跌13.5%。

11月以来，猪肉价格整体下降。据农业农村部发布的“农产品批发价格200指数”监测数据显示，11月1日，全国农产品批发市场猪肉均价为52.4元/公斤；11月15日，猪肉均价为48.13元/公斤，较月初下降4.27元/公斤。

最近一周，降幅再度扩大。11月25日，猪肉批发均价为42.82元/公斤，较月中旬下降11.03%；较月初降幅达16.45%。

北京新发地市场数据佐证了这一走势。11月22日，新发地市场白条猪批发平均价为19.0元/斤，较11月15日的21.13元/斤下降10.08%；较10月22日，环比降幅达18.73%。

“11月16日-22日前期，我国东北地区出现大范围强降雪，造成一部分运输白条猪的车辆滞留在路上，影响了北京市场上市量，使得价格出现反弹；后期，由于滞留车辆相继返京，白条猪供应快速恢复，肉价重新进入下降区间。”北京新发地统计部部长刘通指出。

在刘通看来，肉价回落原因主要还是借力8月后密集出台的保供稳价措施；对后期肉价上涨预期降温，屠宰厂随意抬价行为有所收敛；北方多省产能恢复，肉价走势被压制；同时，前期惜售、压栏的毛猪体型过大，肉质偏肥，已到不得不出栏的地步等。

11月22日，农业农村部畜牧兽医局局长杨振海在新闻发布会上表示，目前各项政策的效果正在显现，全国生猪生产整体上进入了止降回升的转折期，生猪存栏环比降幅进一步收窄，能繁母猪存栏开始止降回升，规模养殖场生产恢复进一步加快，各项生产指标都在好转，供需矛盾有所缓解。

“一般来说，母猪补栏从出生到可以配种需要7-8个月的时间，能繁母猪怀孕时间接近4个月，实际上是114天，育肥猪出栏上市需要6个月的时间。”杨振海表示，生猪生产有自身的规律，恢复生产还是需要一个过程。

杨振海进一步指出，目前能繁母猪存栏量已经止降回升，照此趋势，在疫情防控持续推进和疫情稳定的情况下，明年上半年生猪生产将进一步好转；市场供应明显增加可能还要到明年下半年，力争明年底基本恢复到常年80%左右的水平。

“需要注意的是，目前北方部分地区生猪出栏价在经历半个月大跌后，利空基本上已经到出空的尾部阶段，加上南方地区猪价反弹的带动作用，促使北方猪价在最近几天出现小幅震荡回升，现已回落到32元/公斤左右的水平。”搜猪网王磊分析指出。

搜猪网监测数据显示，11月19日-24日期间，全国瘦肉型生猪出栏均价经历6天连涨，从31.34元/公斤涨至33.1元/公斤，于25日回落至32.93元/公斤。

“猪价小幅上涨是基于前期降幅较大基础上的理性回归。但鉴于需求面依旧疲软，对于市场支撑乏力。目前猪肉价格暂不具备大幅连续上涨的压力。”搜猪网首席分析师冯永辉指出，但鉴于年关将至，北方杀年猪、南方做腊肉，猪肉依旧是民间消费刚需，价格仍有回升空间，甚至大概率涨破此前高位纪录。

王磊认为，虽然目前猪肉价格大涨空间有限，但从客观实际来看，将继续高位运行。“后市的价格肯定会受供给和政策两方面因素影响，尤其是春节期间，保障菜篮子的稳定是首要，养殖景气度依旧较高。”王磊说。（记者 陶凤 刘瀚琳）