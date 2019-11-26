8岁男童突发惊厥竟是“家族肿瘤”惹祸

太原8岁男童小乐突发呕吐、惊厥，就诊时，血压高达220/130mmHg。家人紧急将其转至山医大一院就诊，医生确诊他患上了罕见的“家族性嗜铬细胞瘤”。经过该院小儿外科、麻醉科、手术室医生的通力协作，顺利切除肿瘤。日前，小乐终于康复出院。

10月下旬，8岁的小乐突然开始呕吐不止，第二天又出现身体僵直，惊厥抽搐，家人十分紧张，赶紧带孩子到某医院就诊。然而，小乐高达220/130mmHg的血压引起了医生的警惕，建议转到山医大一院急诊科就诊。经小儿外科专家会诊，小乐的右肝部有一个不明占位，结合相关症状，医生初步考虑孩子可能是患上了“嗜铬细胞瘤”，引起了“继发性高血压”，此时小乐的血压仍处于170/ 100mmHg的高位，必须要控制住血压，同时进行相关检查。进行了多种检查后，小乐的病因渐渐浮出水面。原来小乐的父亲前不久也刚刚做完嗜铬细胞瘤切除手术，结合相关症状和家族遗传因素，最后诊断小乐为“家族性嗜铬细胞瘤”，右肝后叶内占位。

嗜铬细胞瘤如果术前准备不当，死亡率可达50%左右。为了确保手术安全，医生用两周时间精心做了术前准备，每日定时测量血压，描绘动态变化曲线；考虑到孩子年龄太小，体重只有22公斤，精确计算口服药用量并逐渐增加剂量。用药策略也是仔细斟酌，既保证血压平稳地下降，又要确保不损害患儿身体，同时还要保证一定时间和一定量的术前扩容。两周后，小乐在麻醉科、手术室和小儿外科的通力协作下，接受了嗜铬细胞瘤切除术。

据山医大一院小儿外科李崇理主任医师介绍，嗜铬细胞可以分泌激素，参与调节人体血压、心律水平等。一旦该细胞发生病变，出现嗜铬细胞瘤，当瘤体受到刺激或挤压时，便会释放大量激素引起血压升高，很容易引发脑出血危及生命。嗜铬细胞瘤本身就比较罕见，其一般90%长在肾上腺组织内，只有10%发生在其他部位，而小乐的病灶部位是在这10%以内，极为罕见，称为嗜铬性细胞副神经节瘤。本病以顽固的高血压为首要症状，在儿童中本就罕见，尤其是有明确家族史的更为罕见。（记者 薛琳 通讯员 张君）