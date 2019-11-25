第四届“驻华使节中医药健康日暨中医药嘉年华”活动举办

11月23日，第四届“驻华使节中医药健康日暨中医药嘉年华”活动在朝阳区驻华使节中医药健康服务基地——朝阳区三里屯第二社区卫生服务中心（国医汇）举办，包括12位驻华大使、公使在内来自50个国家的123余名驻华外交官及家人、亚投行国际金融家和朝阳实验小学中医兴趣班的20名小朋友参加。

这次驻华使节中医药健康日暨中医药嘉年华活动，是在北京市中医管理局指导下，由北京市朝阳区卫生健康委员会、北京市朝阳区三里屯街道办事处联合主办，由朝阳区中医协会、北京市朝阳区三里屯第二社区卫生服务中心（国医汇）为承办单位，北京市朝阳区实验小学为协办单位，朝阳区教委、朝阳区人民政府外事办公室、朝阳区商务局和文旅局作为支持单位。

中医嘉年华活动是朝阳区“驻华使节中医药健康日”活动及中医药文化进校园活动的一次成果集中展示，由原来向驻华外交官宣传中医药文化知识转变为驻华使节及家人积极主动参与中医药知识竞赛、体验传统中药制剂制作，体现了中国古代科学瑰宝的魅力，中医药文化宣传从“我讲你听”转变为“你做我评”。小学生用英文参与驻华使节中医药健康日活动也是近年来朝阳区中医药文化进校园深耕细作的结晶；这次活动也为朝阳区双语中医专家工作站提供了绝佳的双语中医实践教学机会。

北京朝阳区区委常委、副区长李长萍表示，朝阳区将不断提升中医药服务能力，为驻华使节提供优质的中医药健康服务，通过“朝阳区驻华使节中医药健康日”和中医药文化进校园成果展示，传承精华，守正创新，将中医药这一祖先留给我们的宝贵财富与驻华使节和家人分享，为人类健康提供中国智慧，推动中医药开放发展，促进人类文明互鉴和民心相通，助力人类命运共同体构建。

北京市中医管理局局长屠志涛向斯洛伐克驻华大使夫人颁发三里屯第二社区卫生服务中心荣誉院长聘书。大使夫人表示要认真学习中医药知识，开展中西医家庭医生管理方面交流与合作，将驻华使节中医药健康基地打造成品牌。

嘉宾们参观精品饮片、中药配方颗粒、品尝药食两用保健品、山楂丸传统工艺制作体验、草药香囊制作和中医保健技术体验等。最吸引大家的是中医药知识趣味竞答活动，竞答活动由朝阳实验小学两位小朋友用中英文双语主持，8名朝阳区双语中医工作站学员各带一组，每组包括2-3名外宾学员和2-3名朝阳实验小学中医班学员，四位朝阳区双语中医专家程彦杰博士、马良宵博士、贾德贤博士、胡素敏博士分别为参赛选手讲解橘子、橙子、柚子、山楂、石榴、梨、苹果、栗子、核桃这些大家日常所食果品的药用功效后，各组对屏幕出现问题进行回答，双语中医专家予以点评，在欢声笑语中竞答结束了，选手们加深了对药食同源的理解，感叹中医药与每个人生活如此紧密。

朝阳区自2016年举办“驻华使节中医药健康日”已经成为特色品牌活动，由最初单纯的中医药文化双语讲座到使馆区首都中医治未病工程推广，由驻华使家人中医药知识风采大赛到驻华使节家人与朝阳小学生混合编组双语中医药知识区委竞猜及内容丰富的中医药嘉年华活动，向驻华使节及家人推广中医治未病理念，提供多元化的中医服务，满足外籍人士中医药健康服务需求，为驻华使节及家人培养中医药爱好者。让驻华使节和家人学习一些中医药知识，掌握一门传统功法，了解一些保健技术，培养一批中医药外籍粉丝，成为中医药文化外籍传播者。多年来，朝阳区开展各种形式的中医药文化进校园系列活动，从娃娃抓起弘扬中医药文化。（王君平）