卵巢保护与抗衰医学学术大会召开

11月23至24日，全国女性卵巢保护与抗衰医学学术大会在京召开，来自全国25个省、市、自治区的百余名妇产科专家，研讨女性生育力与卵巢抗衰学术，推动卵巢保护与抗衰的规范防治，提升医务人员的临床专业技能，促进全国女性健康水平的提高。

国家卫健委妇幼司张伶俐说，女性的卵巢不仅关乎传宗接代的大事，更关系到女性的整体健康，与生活质量和生命长度息息相关！卵巢是女性最重要的器官之一，早发性卵巢功能不全（POI）发病的原因有56%的POI是医源性原因。POI不仅严重影响女性的生育力，而且由于早绝经而过早发生的更年期症状，还可以导致很多慢性病的过早发生，如心血管疾病、骨质疏松、认知障碍等问题，早亡的风险也明显增高，是严重影响女性生活质量的疾病。年轻女性凡需要进行大剂量化疗、盆腔放疗、某些盆腔手术等疾病在治疗过程中都可能导致POI，包括但不限于各器官恶性肿瘤、血液疾病、妇科子宫内膜异位症等等。患者在原发病治愈之后，将长期承受未进行女性内分泌功能保护的痛苦，我国还有诸多的医生并未意识到生育力保护的重要性和必要性。因此，保护卵巢不仅仅是妇产科医生的工作，也是所有临床医生都会面对的问题。

“卵巢早衰在医学领域是比癌症还棘手的一个疾病，英国报道其患病率约为7%，而我国可能更高。这些卵巢早衰的患者约50%以上是因良恶性疾病治疗所引起，它不仅严重影响到女性的生育能力，还可导致很多慢性病的过早发生，早亡的风险明显增高。”全国女性卵巢保护与抗衰促进工程学术委员会主任委员、首都医科大学附属北京妇产医院阮祥燕教授说，2016国际指南推荐，对所有育龄期有生育期望的患者，其疾病或治疗若有不孕风险，医生有责任尽可能早地与患者讨论生育力保护的方法。而冻存卵巢组织移植技术是目前患有癌症女性或需要放化疗的患者，尤其是儿童，进行生育力保护的重要方法，甚至某些良性疾病如子宫内膜异位症患病率10-15%，也严重影响卵巢储备功能，影响女性的生育力，要重视其生育力的保护保存。在做放疗或化疗前取部分卵巢组织冷冻保存，待放疗或化疗结束、癌症临床“痊愈”后再移植到患者体内，这样不仅可以恢复生育能力，还可以恢复卵巢的内分泌功能。首都医科大学附属北京妇产医院建立了中国首个卵巢组织冻存库，成功移植了中国首例冻存卵巢组织患者，2018 年获得北京市卫健委新增重点医疗项目批准收费，实现了中国卵巢组织冻存移植的重要临床转化，目前已冻存卵巢组织近300例，成功移植10例。

乳腺癌是我国女性患者最常见的恶性肿瘤，2015年中国新增女性乳腺癌病例约27.2万例，5年肿瘤特异性生存率90%。全国女性卵巢保护与抗衰促进工程学术委员会副主任委员、中国医学科学院肿瘤医院马飞教授说，目前中国乳腺癌现状是发生率仍在升高，死亡率已然控制，年轻患者中乳腺癌的发病率呈直线增加趋势，乳腺癌患者的生存率得到明显改善。然而，超过40%-50%年轻患者有主观生育需求，但对生育问题存在担忧，极少患者因而调整治疗方案或是选择保存生育能力的方案，因此妊娠率仅不到5%。究其原因，马飞认为，主观因素是患者担心复发与遗传问题，客观因素是难以规避的化疗引起的卵巢早衰或功能异常、长期的内分泌治疗引起子宫内膜增厚、子宫内膜癌、子宫内膜囊肿及化疗药的影响。实际上生育似乎不影响年轻乳腺癌患者的生存，有家族史的乳腺癌不一定会遗传。因此向有生育需求的年轻乳腺癌患者科普生育力保护意识以及如何保护其生育能力至关重要，需要我们多学科合作为她们家庭保驾护航。目前生育力保护方式包括卵子冻存、胚胎冻存和卵巢组织冻存，前二者需要2周左右的促排卵刺激，体内产生高水平的雌激素，对已存的乳腺癌细胞存在增加癌细胞快速增殖的风险。卵巢组织冻存是欧洲成熟的临床保护乳腺癌患者生育力的常规技术，我国首都医科大学附属北京妇产医院2016 年已成功开展该项技术。

妇科恶性肿瘤明显年轻化，常见的妇科恶性肿瘤5年生存率明显延长，生育力保护需求与日俱增。全国女性卵巢保护与抗衰促进工程学术委员会副主任委员、解放军总医院孟元光教授说，保护癌症患者的生育能力迫在眉睫，而卵巢是与女性生育力及雌、孕激素分泌关系最密切的器官，因此无论对青少年还是年轻的肿瘤患者而言，抗癌治疗过程中卵巢功能的保护与重建对生育力保存及远期生活质量的影响至关重要。肿瘤患者保护卵巢功能的话题并不局限在妇科恶性肿瘤，保留生育功能手术与GnRHa在保护卵巢功能方面效果有限，卵巢组织冻存与自体移植技术越来越受到肿瘤医生的青睐，未来人工卵巢技术对卵巢组织由转移癌细胞风险的患者可能成为解决方案。