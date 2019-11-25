藏阳藏精藏神，女性冬季进补需因人而异

冬季寒冷的环境往往造成女性情绪低落、贫血、肠道蠕动功能下降、失眠、头痛、皮肤粗糙、手脚冰凉等问题，因此，西安市中医医院中医妇科教研室主任、副主任医师李俊玲提醒，女性应特别注重冬季的养生保健。

女性冬季进补有禁忌，补错了反而会伤身

李俊玲表示，中医是讲究辨证的，是因人而异的，比如有的人适合用枸杞，有人适合用红枣，有的人适合两者兼而有之，但是也有一部分人不适合。

我们经常说“天天吃大枣，一生不显老。”但是，红枣虽好，也不是所有人都能吃的。李俊玲解释，红枣从中医讲是健脾胃的，又有补血的作用，性味甘温，归脾胃心经，功效补中益气，养血安神。另一方面，因为它有点滋腻，久服妨脾，所以脾胃虚弱体内湿热过重的人，不建议服用，单纯的补充红枣会加重体内湿气，更加拖累胃的运化。但是，红枣总的来说可以补气养血，大多女性都是阴血常不足的特点，可以适当补充一点大枣，一天3颗左右即可。

枸杞从中医角度是补肝肾的，而且还偏温，常用于治疗肝肾亏虚导致的各种妇科疾病。临床常用于治疗各种月经病，如月经量偏少或者是月经推后的人，对肾虚的人，它有调理月经的作用，可以适当吃点枸杞。但由于枸杞偏温，体质肝火旺或者湿热偏重的人，补充后就容易上火，长期大量单纯补枸杞也是不适合的。

经常在门诊听到病人说：“大夫我能不能喝点阿胶？” 李俊玲指出，不是所有人都适合阿胶，有的人吃了阿胶后，反而还容易上火或者胃脘不适，还会加重其他一些问题。

李俊玲还提醒，黄芪是补气的一个药物，如果没有气虚症状，就不需要去补，是要因人而异的。如果感到气不足，经常乏力、有贫血，月经量少，可以在煲汤时适当放一些黄芪以达到滋补效果。阴虚之人用了黄芪就会火上浇油，适得其反。

另外，很多女性喜欢在月经时喝红糖水。对此，李俊玲表示，对于来月经前腰酸、肚子疼、或者微微有点觉得凉这类宫寒女性，适当喝点红糖水很好。但是对于性子急躁、容易上火、大便便秘且没有痛经症状的女性，是不需要喝红糖水的。另外，红糖有微弱的活血作用，月经量偏多的人，喝了红糖水月经会越来越多，不建议盲目喝红糖水。

保证足够睡眠，多晒太阳，有利于阳气生长

中医认为，冬季是自然界万物闭藏的季节，因此冬季养生十分注重养藏，主要做到三个方面：藏阳、藏精及藏神。从立冬开始，大自然阴气渐长，阳气渐退，因此，冬季养生要顺应自然而养阳，即藏阳。中医主张“早卧晚起，以待日光”。

李俊玲提醒，冬天要早睡晚起，女性在冬季不要因为爱美穿衣服太少，或者减少户外运动，应多晒太阳，尤其是背部要多晒太阳，固护阳气，使肾的阳气更充盈。

另外，肾精是五脏之精的根本，所以冬天要节欲，避免酒色过度。并且，冬天脾胃吸收功能好，是藏精的好时候，也是贮备精气的大好时机。

还有，冬天万物闭藏，人的心神也应内藏，所以冬季养生应注意藏神。女性朋友要做到“三少三多”：少躁动、少喧哗、少生气，多睡眠、多平静、多宽心。（明文）