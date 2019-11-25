萨摩亚麻疹死亡病例激增
学校停课并禁止儿童参加公共集会
南太平洋岛国萨摩亚过去一周麻疹死亡病例激增，官方数据显示20人丧生，多数是5岁以下儿童。
萨摩亚政府22日发布数据，确认发现1644例疑似麻疹病例，比上周增加一倍多；死亡人数由6人增至20人，其中19人不到5岁；另有11名儿童生命垂危。
萨摩亚位于新西兰和美国夏威夷州之间，人口大约20万。萨摩亚10月晚些时候确认暴发麻疹疫情，11月16日宣布进入紧急状态，学校停课并禁止儿童参加公共集会。
联合国儿童基金会本周向萨摩亚提供超过11万剂麻疹疫苗，同时与其他太平洋岛国合作，避免疫情蔓延。南太平洋岛国汤加、斐济曾暴发麻疹疫情，但由于疫苗接种率高，疫情没有萨摩亚严重。联合国儿童基金会估算，汤加和斐济的麻疹疫苗接种率分别为99%和81%，而萨摩亚只有28%至40%。（刘秀玲）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
健脾消食常吃5种酸性食物 醪糟能健胃益肺 醪糟由熟糯米发酵而来，是我国很多地区的传统特色美食，又名酒酿、酒糟、米酒、甜酒、甜米酒、糯米酒、江米酒、伏汁酒，米酵子等。我国古代就有“人参补气，米酒养人”的说法。李时珍在《本草纲目》中记载：“米酒可止痛去积，暖胃健脾，多唾温心，常饮可使皮肤润滑有光泽。”中医典籍《神农本草经疏论》记载：“醪糟补脾胃、益肺气之谷。脾胃得利，则中自温；温能养气，气顺则身自多热，脾肺虚寒者宜之。”因此，醪糟被很多人视为老祖宗留下的好食物。 【详细】
肌肉锻炼降低癌症风险 滋阴补肾常按这穴位 人到中年，身体肌肉的数量和质量开始逐渐减少，到老年后，肌肉的力量越来越小。除了心肺耐力锻炼之外，肌肉力量的练习也很重要，它是长寿的重要因素。近日，美国内布拉斯加大学的一项研究表明，强化肌肉锻炼有助预防癌症，可降低两成癌症的死亡风险。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn