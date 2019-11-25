萨摩亚麻疹死亡病例激增

南太平洋岛国萨摩亚过去一周麻疹死亡病例激增，官方数据显示20人丧生，多数是5岁以下儿童。

萨摩亚政府22日发布数据，确认发现1644例疑似麻疹病例，比上周增加一倍多；死亡人数由6人增至20人，其中19人不到5岁；另有11名儿童生命垂危。

萨摩亚位于新西兰和美国夏威夷州之间，人口大约20万。萨摩亚10月晚些时候确认暴发麻疹疫情，11月16日宣布进入紧急状态，学校停课并禁止儿童参加公共集会。

联合国儿童基金会本周向萨摩亚提供超过11万剂麻疹疫苗，同时与其他太平洋岛国合作，避免疫情蔓延。南太平洋岛国汤加、斐济曾暴发麻疹疫情，但由于疫苗接种率高，疫情没有萨摩亚严重。联合国儿童基金会估算，汤加和斐济的麻疹疫苗接种率分别为99%和81%，而萨摩亚只有28%至40%。（刘秀玲）