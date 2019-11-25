保护好养殖户积极性是关键

保供应、稳市场，既要着眼当下，解燃眉之急，又要立足长远。要尽快恢复生猪存栏量、出栏量，保障猪肉市场供应，千方百计调动、保护好养殖户的生产积极性是关键。在政策执行时只有多站在农户、养殖企业的角度加以考量，才能真正保证市场供应的平稳有序。

今年9月份以来，随着有关部门扶持生猪生产各项利好政策持续落地，各地生猪养殖户补栏增产的积极性明显提升。农业农村部发布的数据显示，下半年规模养猪场已经有产能恢复迹象。截至目前，已经有20多个省份出台了支持生猪生产政策。在相关政策支持下，近期规模养猪场生产恢复较快。全国年出栏5000头以上的规模养猪场9月份生猪存栏环比增长0.6%，其中能繁母猪存栏环比增长3.7%。

11月6日召开的国务院常务会议强调，落实好省负总责和“菜篮子”市长负责制，继续多措并举恢复生猪生产，深入清理各地不合理禁养规定，同时促进禽肉、牛羊肉等生产，确保市场供应。可以说，这是保护生猪养殖户积极性，助力养殖企业和养殖大户尽快恢复生猪产能的务实之举。

民以食为天。为了稳定猪肉市场供应，政府部门相继采取了增加进口、发放猪肉补贴、动用储备猪肉投放市场等多种举措，这些措施对抑制猪肉价格过快上涨起到了一定成效。保供应、稳市场，既要着眼当下，解燃眉之急，又要立足长远。要尽快恢复生猪存栏量、出栏量，保障猪肉市场供应，千方百计调动、保护好养殖户的生产积极性是关键。

近年来，我国生猪规模养殖的规模化比重不断提高，但总体上仍以分散养殖为主。一般来说，生猪从出生到出栏至少需要4个月以上时间，如果从买进能繁母猪苗开始算起，生猪生产周期时间会更长。值得注意的是，少数地区出台的扶持政策“生命周期”较短，让生猪养殖户无所适从。保持政策的连贯性、长期性，在宏观调控过程中多关注细节，在政策执行时多站在农户、养殖企业的角度加以考量，才能真正保证市场供应的平稳有序，避免供给端的大起大落。

调动养殖户的生产积极性，目前还有许多工作要做。除了继续做好非洲猪瘟防疫工作、加快农业保险的推广普及之外，当前尤为重要的就是谨防个别地方人为地设置障碍，挫伤农民的养猪热情。因此，除法律法规规定的禁止养殖区域之外，应取消对农民养猪的不合理限制，稳定农户对生猪养殖的预期；把生猪散养放在与规模化养殖同等重要的位置，使养殖户享受同等扶持政策；加快落实中央出台的各项支持政策和措施，以种猪场和规模养殖场为重点，支持新建、改扩建规模养猪场改善基础设施条件，加快增养补栏。

总之，只有切实保护好生猪养殖户的生产积极性，打消他们的后顾之忧，猪肉市场才会逐步走向平稳。