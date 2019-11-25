电子票据上链盖戳 群众就医报销零跑腿

开出上亿张医疗电子票据、医疗报销提速96倍、人均就诊时间降幅近6成……日前，浙江省公布了借力区块链技术推进医疗收费电子票据的改革成效。只需一部手机，一个APP，即可通过一站式流程实现医疗电子票据开出、异地就医掌上办、医保异地零星报销“零次跑”。

“今年6月，浙江政务服务网上线了全国首个区块链电子票据平台，改革利用区块链的分布式记账以及多方高效协同优势，票据的生成、传送、储存和报销实现全程‘上链盖戳’。”浙江省财政厅副厅长邢自霞介绍道，截至今年10月底，浙江已有480家医疗机构实行了医疗电子票据改革，开出的上亿张票据累计金额达417亿元。

“一站式”就医2020年底覆盖浙江

挂号、就诊、缴费、取票、拿药、取报告——一套流程，需要就医群众几经辗转，其中排队缴费及票据开具，正是群众看病烦、看病繁的症结之一。

2017年，浙江选择台州作为推进医疗收费电子票据改革试点地区后，相继开具了全国首张医疗电子票据、出台首个医疗电子票据管理办法。

随着今年6月浙江省电子票据改革进入区块链应用阶段，省内上线电子票据功能的医院都将数据共享至平台，看病市民可直接在网上下载电子票据作为商业报销的依据。

“现在只要打开‘浙里办’APP，就可以一站式完成就医流程，无需反复排队缴费、打印。平均看病环节从6个减少到2个，人均就诊时间从170分钟降为75分钟。”浙江省医保局副局长徐伟伟告诉记者，全流程电子票据的上线，有效解决患者保存医疗发票的难题，电子票据自动归集到个人名下，可供随时查询。

近年来,浙江省每年医疗票据开具数量近6亿份，此番改革预计每年可节约票据印刷费3000万元以上，以及大量运输、保管、销毁等行政成本。由于医疗收费系统与电子票据可自动实时进行核对、统计，有效减少票据管理工作量，也有利于解决纸质票据对账难等问题，提升医疗机构的业务管理能力。

“这项改革刚起步不久，部分医疗机构电子票据实施当中，还存在着数据传送不够快、信息不够全等问题。”浙江省卫健委副主任包保根表示，下一步会完善系统应用，推动医疗电子票据改革全贯通、广覆盖，到2020年底，首先完成全省公立医院的医疗票据的改革。

票据严格加密，与互联网安全隔离

今年8月，台州医保中心依托区块链电子票据平台受理了全国第一笔医保异地报销业务。通过网络缴费支付、电子票据实时传输、各地各部门信息互通共享，医疗收费电子票据平台与“浙里办”APP的对接，实现了异地就医掌上办、医保异地零星报销“零次跑”。

徐伟伟介绍说，如今异地就医的老百姓要办理医保零星报销业务，不需再凭纸质票据到窗口申请，可直接通过浙江政务服务平台申请网上报销，平均报销时间从12个工作日压缩到几分钟。

“区块链电子票据平台部署在政务官网，和互联网处于安全隔离的状态。” 谈及医改链上区块链后的安全性，浙江省大数据局副局长蒋汝忠表示，在医院方面，卫健委、财政、医保、大数据局等各个部门之间通过专线互联互通，来保证电子票据数据的安全传输。

“数据安全防范是项持续性的工作，我们将全力做到安全闭环管理，防止可能的信息外流和漏洞风险，以及电子票据流转过程中数据被窃取、滥用和篡改，安全地推进医疗电子票据改革，让更多的百姓享受到改革的红利。”蒋汝忠说。