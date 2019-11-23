人民网评：厚植“老有所养”的国家治理基石

“人口老龄化是社会发展的重要趋势，是人类文明进步的体现，也是今后较长一段时期我国的基本国情。”近日，中共中央、国务院印发了《国家积极应对人口老龄化中长期规划》。这份规划远期展望至2050年，成为我国积极应对人口老龄化的战略性、综合性、指导性文件，为实现老有所养、让老人有尊严地享受晚年生活提供了行动指南。

我国是世界上人口老龄化程度比较高的国家之一，老年人口数量最多，老龄化速度最快，应对人口老龄化任务最重。今年两会时李克强总理曾提到，“现在中国老龄人口，如果按60岁以上算，近2.5亿人，65岁以上有1.7亿人”。谁来养老，在哪里养老，怎样看待养老，如何发展养老事业，如何壮大养老市场，这些问题既需要家庭来回答，也需要国家和社会想办法。

从这个背景考量，《国家积极应对人口老龄化中长期规划》的制订出台，显示出积极应对人口老龄化、贯彻以人民为中心的发展思想的国家决心，传递出走出一条中国特色应对人口老龄化道路、持续增进全体人民的福祉水平的强烈信号。习近平总书记强调，有效应对我国人口老龄化，事关国家发展全局，事关亿万百姓福祉。养老服务体系建设不仅没有休止符，更需要以跑步式的姿态打造适应新时代需要的升级版，满足好数量庞大的老年群众多方面需求。

基本养老保险覆盖人数超过9亿人，全民医保基本实现，世界上最大的社会保障安全网已梁柱稳立；老年人权益保障法等法律法规不断完善，为实现“儿女常回家看看”创造可能；“独生子女护理假”，已经在多个省区市从立法走向实践；家庭医生签约服务让众多老年拥有了“健康守门人”……近年来，我国养老事业取得长足进步，这正是得益于制度优势和治理效能的充分发挥。根据规划要求，强化各级政府落实规划的主体责任，让积极应对人口老龄化的制度基础持续巩固，让经济社会发展始终与人口老龄化进程相适应，才能顺利实现积极应对人口老龄化的战略目标，更好维护国家安全和社会和谐稳定。

正如规划所指出的，人口老龄化对经济运行全领域、社会建设各环节、社会文化多方面乃至国家综合实力和国际竞争力，都具有深远影响，挑战与机遇并存。面对“银发浪潮”，我国的养老服务还有一些短板和问题需要克服，比如我国目前对养老护理员需求是600万人，但实际从业人员只有30多万人，缺口巨大。积极应对人口老龄化是一项宏大的系统工程，我们需要夯实应对人口老龄化的社会财富储备，需要改善人口老龄化背景下的劳动力有效供给，需要打造高质量的为老服务和产品供给体系，需要强化应对人口老龄化的科技创新能力，需要构建养老、孝老、敬老的社会环境。

从历史现实和未来长期看，我们有党的领导、党政主要负责人亲自抓负总责的制度优势，有制定长远规划、按部就班实施的治理优势，有应对老龄化挑战的充足政策工具和人力财力实力，有尊老敬老孝老的文化传统，足以有效对冲人口老龄化带来的不利影响。厚植“老有所养”的国家治理基石，构建养老、孝老、敬老的政策体系和社会环境，老龄事业将不仅为老人和家庭带来欢乐，还将为国家和民族未来带来新的发展机遇。