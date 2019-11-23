全国生猪生产进入止降回升转折期

农业农村部畜牧兽医局局长杨振海表示，10月份，能繁母猪环比增长0.6%，这是自去年4月份以来能繁母猪存栏环比首次增长。目前，生猪生产的各项指标都在恢复，供需矛盾有所缓解，但市场供应明显增加可能还要到明年下半年。

昨日，农业农村部召开新闻发布会。农业农村部畜牧兽医局局长杨振海表示，全国生猪生产整体上进入了止降回升的转折期，生猪存栏环比降幅进一步收缩，能繁母猪存栏开始止降回升，规模养殖场生产恢复进一步加快，各项生产指标都在好转，供需矛盾有所缓解。

17个省份能繁母猪存栏止降回升

发布会上，杨振海表示，随着扶持生猪生产各项利好政策的落实落地，加上市场行情看好，养殖户补栏增养的积极性明显提升，10月份生猪生产主要指标都出现了积极的变化。

此外，全国生猪生产恢复面不断扩大。东北、西北和黄淮河地区生猪恢复比较快，西南、华南地区产能下滑也趋缓。比如，黑龙江、陕西、河南、吉林、山东、安徽等12个省份生猪存栏止降回升，最高的省份当月环比增幅超过7%，9个省份环比降幅收窄。黑龙江、河南、河北、山东、江西、湖北等17个省份能繁母猪存栏止降回升，比9月份增加4个省份。在能繁母猪存栏止降回升中有的省份能繁母猪约环比增幅超过10%。

同时，全国生猪存栏降幅进一步收窄。杨振海表示，从这些积极因素判断，当前全国生猪产能下滑已基本见底，年底前存栏有望止降回升。

今年前9个月全国承保生猪超3亿头

在扶持政策落实情况方面，杨振海介绍，今年新增7亿元生猪调出大县奖励资金、2019年上半年中央财政非洲猪瘟扑杀补助经费2.2亿元、第二笔中央财政农业保险费补贴资金以及2019年生猪规模化养殖场建设补助项目投资3亿元已下达各地。今年1至9月份，全国承保的生猪超过3亿头，同比增长6.19%。

从8月30日开始，农业农村部就会同国家发展改革委、财政部、自然资源部、生态环境部等部门出台了17项政策措施，从明确生猪及其产品绿色通道政策、继续实施贷款贴息、缩短非洲猪瘟扑杀补助发放时间，增加生猪调出大县奖励资金规模、保障生猪养殖用地、提高生猪保险保额、支持新建改扩建猪场、加大生猪生产农机购置补贴支持力度等方面给予支持。

截至目前，全国已有28个省（区、市）出台了扶持生猪生产的政策文件，多数省份将生猪稳产保供的目标分解到市县，进一步压实责任；一些省份大力支持龙头企业扩产增养，建设高标准规模养殖场，增加产能的同时推动产业升级。不少地市级人民政府也出台了生猪稳产保供的政策措施。

禽蛋和牛羊肉等替代品生产供应充裕

在猪肉供应紧张的情况下，肉禽生产增势非常迅猛，禽蛋和牛羊肉均不同程度的增长。根据农业农村部监测数据，今年1至10月份，全国累计肉鸡出栏同比增长15.5%，产能达到历史高点；牛奶产量同比增长5.6%，在历年中也属于较高水平。10月份，鸡蛋产量同比增长6.1%，连续6个月环比增长。据国家统计局数据，前三季度牛肉和羊肉产量分别达到458万吨和330万吨，分别增长3.2%和2.3%。

杨振海表示，综合各方面的数据分析，预计全年禽肉增产潜力在300万吨以上，牛奶增产160万吨以上，禽蛋增产80万吨以上，牛羊肉增产30万吨以上。总的来看，禽肉、禽蛋、牛羊产品全面增产，禽肉增产的更多，可在一定程度上缓解猪肉供应偏紧的局面。

焦点1 疫情

预计非洲猪瘟疫情将继续点状发生

杨振海表示，当前，非洲猪瘟疫情防控形势依然复杂严峻，预计疫情将在我国继续呈点状发生。从2018年8月3日我国第一例疫情截至今年11月21日，全国共报告发生160起非洲猪瘟疫情，共扑杀生猪119.3万头。

杨振海介绍，目前，全国还有2个省3起疫情没有解除封锁，其余29个省份的疫区已解除封锁。

我国周边国家的疫情形势也非常严峻，非洲猪瘟病毒已在我国形成比较大的污染面。

此外，随着气温持续下降、各地生猪生产恢复发展，年底生猪调运增多，疫情发生风险会增高。尤其是东北地区，气温已降至零下，如果消毒等措施落实不到位，疫情发生的风险会更高。

杨振海表示，近期农业农村部的重点是压实地方责任，组织各地开展“大清洗、大消毒”行动，并派出多个工作组赴各有关省开展督导，全力做好各项防控工作。下一步，农业农村部将继续督促指导各地落实好各项防控措施，努力保障疫情防控形势持续向好，确保疫情不反弹。

焦点2 养殖

年出栏超500头猪场将实行每月生产调度

杨振海介绍，自9月6日国务院办公厅印发《关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》以来，农业农村部会同有关部门成立恢复生猪生产协调办公室，强化各地政策落实跟踪调度。对于全国年出栏500头以上规模猪场，将实行每月生产调度，适时向社会发布信息，稳定生产和市场预期，以县为单位面向养猪场户开展专题培训。

此外，加强对生猪生产和市场、饲料生产等情况的跟踪监测。近日，针对生猪生产存栏降幅较大的省份，通过致函、约谈等方式加强督促进一步压实地方责任。同时组织开展屠宰企业冻肉库存摸底，对全国建有冷库的生猪屠宰企业全面开展排查，摸清冻猪肉库存家底，督促各地规范检疫工作。强化信息发布，每月中旬发布权威信息。

焦点3 举报

举报非洲猪瘟奖励三千至一万元

杨振海介绍，近日，农业农村部向社会公布《非洲猪瘟疫情有奖举报暂行办法》，经查证属实并符合奖励原则的举报，农业农村部给予举报人每次税前三千至一万元不等奖励。对于举报为防控非洲猪瘟做出特别重大贡献的，可一次性给予举报人高于前款规定标准，并不超过税前三万元的奖励。

农业农村部鼓励群众对违反非洲猪瘟防控相关规定的行为进行监督举报，对于各地举报的情况都会进行核实，并逐条明察暗访，进行核查。举报人可以通过电话等方式向当地畜牧兽医主管部门或农业农村部举报，农业农村部受理电话为：010-59194768。

此外，农业农村部会同有关部门成立了恢复生猪生产协调办公室。“我们办公室都是对外的，电话是：010-59192839。广大养殖场户对生猪生产扶持政策有不清楚的地方，可以随时咨询，对政策不落实的问题可以反映，也可以向我们推荐各地发展生猪生产的好经验、好做法、好典型。”杨振海说。

焦点4 目标

力争明年底生猪生产恢复到常年的80%

目前，生猪生产的各项指标都在恢复，供需矛盾有所缓解，但市场供应明显增加可能还要到明年下半年，农业农村部力争明年底生猪生产基本恢复到常年80%左右的水平。

杨振海表示，生猪生产有自身的规律，恢复生产还是需要一个过程。“一般来说，母猪补栏从出生到可以配种需要7至8个月的时间，能繁母猪怀孕时间接近4个月，实际上是114天，育肥猪出栏上市需要6个月的时间。因此，对于明年上半年的生猪生产来说，主要还取决于今年下半年能繁母猪存栏的数量。”杨振海说。

目前能繁母猪存栏量已经止降回升，杨振海认为，照此趋势发展，在疫情防控持续推进和疫情稳定的情况下，明年上半年生猪生产总体来说将进一步好转。

新京报记者 应悦