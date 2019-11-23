“用嘴吸尿”是医者仁心生动注脚
这两天，广州医生张红在飞机上救人一事，引发社会广泛热议。在救人过程中，张红对着一根导管吸了起来，导管的另一头连着一位躺在飞机客舱地板上的患病老人，张红嘴里吸出的是老人膀胱中无法排出的尿液。整整37分钟，张医生不间断地为旅客吸出尿液，吐到杯中，老人因此转危为安。（11月21日《广州日报》）
这位老人因突发疾病导致完全性尿潴留，随着尿量的不断增加，膀胱的压力会持续增大，假如不尽快排出尿液，膀胱就有破裂的危险。在万米高空上，老人膀胱一旦破裂，后果将不堪设想。假如这种现象发生在医院，医生可以通过导尿帮助老人排出尿液，而导尿需要专门的导尿包等医疗器械和设备，航班上不具备这样的条件。好在两位医生急中生智，用便携式氧气瓶面罩上的导管、注射器针头、瓶装牛奶吸管、胶布等航班上的物品，就地取材自制了一套穿刺吸尿装置，通过穿刺引流的方式进行施救。两名医生的医术和胆识，令人钦佩。
医院里的引流装置具有负压抽吸功能，医生自制的装置显然不具备这一功能，用嘴吸尿成为当时的最佳选择。张红用嘴吸尿达37分钟之久，既出于他救人的本能，更是他高尚医德的体现，是医者仁心的生动注脚。
还要看到，医生选择用嘴吸尿导尿或者用嘴吸痰导痰并不是个例，不少医生都这样做过，在他们看来这是出于职业本能反应。当医疗系统发生负面事件后，有人习惯于一竿子打翻一船人，对整个医生群体加以否定。但现实中，医德高尚的医务人员才是主流。一个理性的社会，应该客观全面地看待事物，别因为个别医务人员的不端行为，就否定整个群体的努力与付出。 □唐传艳（医生）
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