西安“喝风辟谷”公司公众号涉嫌违规被关

11月21日本报刊发《“辟谷”公司还能拿补贴？工商正调查》的报道，11月22日，北京青年报记者看到，这家公司的微信公众号已无法正常使用。曲江新区管委会称，西安市工商管理局曲江分局已经介入调查。

11月16日，西安曲江文化产业发展中心公布了第二季度企业双创券兑付名单，包括了69家企业和4家服务机构。其中一家名为“西安喝风辟谷国学文化传播有限责任公司”（简称“喝风辟谷”公司）宣扬辟谷可以治病，该公司进入补贴名单引发了不少人质疑。

曲江新区管委会曾对此回应表示，“喝风辟谷”公司申领项目为“能耗补贴”，预计兑付金额为5644.29元，现处于公示阶段，如任何单位和个人以书面形式提出异议，曲江文产中心和双创券实施主体创业城公司将根据反映情况进行调查核实，并暂缓兑付。若反映情况属实，则取消其兑付。西安市工商管理局曲江分局此前对北青报记者回应称，工商部门已经成立调查组，依法依规调查。

11月22日，北青报记者看到，这家公司的微信公众号已无法正常使用，原因是“用户投诉并经平台审核，涉嫌发布不实信息，账号已被停止使用”，同时，已限制从公众号打开网页的能力。而“喝风辟谷”公司的论坛目前也无法打开。

22日，北青报记者电话咨询公司客服，电话均无人接听。公司一位西安的导师对北青报记者称，这周末原定会举行线下见面会，但在22日，接到“喝风辟谷”总部通知，目前暂停所有活动，24日的线下见面会也暂停。对于公众号涉嫌违规被停用，导师则称不清楚，还称“没有夸大功效”。（记者 郭琳琳 实习记者 许张超）