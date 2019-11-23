北京市石景山区市场监管局开展诊所专项整治

北京青年报记者从石景山市场监督管理局获悉，日前, 该局结合全国文明城区创建工作和冬奥测试赛保障工作要求，对石景山区内的诊所、门诊部进行专项检查。

在检查中，执法人员对诊所、门诊部的药品购进渠道进行了严格检查。执法人员表示，在购药渠道方面，诊所、门诊部要做到3个严禁，即严禁从非法渠道购进药品，严禁医疗机构之间擅自调剂药品，严禁未经批准擅自使用其他医疗机构的院内制剂。

除此之外，执法人员还检查了诊所是否严格执行药品进货验收制度，核对了其采购票据以及使用数量与处方数量的一致性，严防不凭处方使用药品等违规问题；对于药品陈列储存养护管理，则检查了药品是否按规定配备冷藏、阴凉储存设施设备、饮片的养护情况和近效期药品的管理情况等。执法人员特别针对医疗美容诊所和开展静脉输液的门诊部，对发现的疑似不良反应信号是否及时进行调查，并按规定上报进行了检查。对检查中发现的个别单位过有效期药品未及时下架、饮片养护不当等违规问题已进行立案调查处理。

下一步，石景山区市场监督管理局将利用新修订的药品管理法实施契机，综合运用日常监督、飞行检查等方式，继续对辖区内的诊所、门诊部和社区站开展重点检查，进一步规范药品的购进、贮存和使用管理，确保公众用药安全。（记者 王薇）