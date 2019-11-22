口服抗乙肝病毒药物在中国上市20周年 GSK展望乙肝治愈未来

中国是乙肝大国，近年来乙肝一直位居我国法定传染病发病率的前三位，给中国的患者、社会和卫生医疗系统带来沉重的经济负担。世界卫生组织提出“到2030年要消灭病毒性肝炎”的目标，实现乙肝治愈，一直是世界医疗健康行业所关注的方向。

在第二届进博会期间，葛兰素史克（GSK）举办“口服抗乙肝病毒药物20周年媒体沟通会”，重点介绍GSK在乙肝治疗领域的研发进展。据悉，近期GSK宣布了与Ionis制药公司合作开发治疗乙肝的创新药物。

据GSK中国医学事务负责人、副总裁贺李镜介绍，今年是GSK第一款口服抗乙肝病毒药物在国内上市的20周年。1999年，第一个口服抗乙肝病毒药物“贺普丁”的上市，开创了慢乙肝口服抗病毒治疗新纪元。在多年的发展中，GSK着眼于患者的未尽之需，创新不停。

李镜称，秉承帮助人们“做到更多，感觉更舒适，生活更长久”的理念，GSK亦致力于让乙肝规范化抗病毒治疗覆盖到更深、更广、更需要的地区和人群中去，不断提高药物可及性，为提升基层疾病认知和诊疗水平提供全面支持，助力中国乙肝防治工作。

GSK中国肝炎业务部负责人孙蕾表示：“从20年前在中国上市首个口服抗乙肝病毒药物，到现在拥有涵盖从疫苗到抗病毒治疗药物的领先产品组合，GSK始终致力于提升高效口服抗乙肝病毒药物及相关规范化治疗手段的可及性，帮助更多中国的乙肝患者获得规范化的乙肝抗病毒治疗。”

在“口服抗乙肝病毒药物20周年媒体沟通会”上，国内肝炎领域权威专家和GSK高层代表莅临现场，就我国乙肝防治管理及药物创新等话题开展深入探讨。

回顾我国20年来的肝炎防治进程，海军军医大学905医院临床肝病研究中心主任、主任医师陈成伟表示，“近年来新发慢性乙肝病毒感染率已经大幅度降低。但作为乙肝大国，我国乙肝防治仍然面临严峻挑战，现有慢性乙肝病毒感染人数仍然众多，患者知晓率、抗病毒治疗药物的可及性及规范抗病毒治疗率都有待提高，下一步需要建立起集预防-筛查-诊断-治疗为一体的完整乙肝防控体系。”

在GSK新兴市场高级副总裁Fabio Landazabal看来，在持续研发创新药品的基础上，提升基层医疗水平和疾病认知、不断扩大药品可及性，为患者提供更多治疗选择也将在中国的乙肝防治中发挥重要作用。

Fabio表示：“作为长期深耕乙肝和抗病毒治疗领域的领先企业，GSK在乙肝治疗领域拥有丰富经验。未来我们将携手行业合作伙伴，继续为基层医疗水平提升提供全面支持。同时我们也在积极探索‘互联网+医疗’创新模式，努力提高我们药品的可及性，最大限度方便患者选择符合其需求的治疗方案。”