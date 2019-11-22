全国医卫宣传领域“奥运会”在湘召开 重点聚焦健康传播经验和品牌建设成果

11月21日至23日，由国家卫生健康委宣传司、湖南省卫生健康委指导，中国医师协会、中国医师协会健康传播工作委员会、南通大学附属医院主办，中南大学湘雅医院承办的首届健康中国创新传播大会暨第六届中国医疗品牌建设大会在长沙召开。此次大会是中国医师协会健康传播工作委员会由原中国医疗自媒体联盟转型升级后的首次会议，为全国卫生宣传工作者、健康新媒体交流分享的重要会议，特邀顶尖传媒大咖畅聊健康传播经验，交流品牌建设成果。

党的十九大作出了实施健康中国战略的重大决策部署，充分体现了对维护人民健康的坚定决心。今年7月，国务院发布关于实施健康中国行动的意见，将实施健康知识普及行动作为实施健康中国行动的主要任务之一，提出面向家庭和个人普及健康知识与技能，构建健康科普知识发布和传播机制，强化医疗卫生机构和医务人员开展健康促进与教育的激励约束，鼓励媒体开办优质健康科普节目等行动要求，要求到2022年和2030年，全国居民健康素养水平分别不低于22%和30%。

为此，围绕脱贫攻坚战、健康中国行动的各项工作任务，提升基层医疗机构的政策传播能力、健康传播能力尤其是加强贫困地区健康促进与教育能力，既是以传播之力，让公众了解国家健康扶贫政策推进情况，提升获得感的迫切需要；也是传播医疗卫生正能量，增强社会公众对基层医疗机构、基层医护人员信心的迫切需要；也是提升贫困地区百姓健康素养的迫切需要。

中国医师协会健康传播工作委员会常务副主委兼秘书长施琳玲在做中国医师协会健康传播工作委员会年度工作报告时表示，今天是中国医疗自媒体联盟（以下简称“联盟”）成立的1119天，也是联盟正式转型升级为中国医师协会健康传播工作委员会的重要日子。联盟组建以来，按照“三步走”的战略，第一阶段的目标为话语权的连接。在“纱布门事件”“湖南衡阳医闹”等事件中联合发声、捍卫了医者尊严。涉医类不实报道数量显著下降、恶性伤医事件数量也显著下降、执业的网络环境正趋于向好；第二阶段的重点任务向改善医患信息不对称转型。联盟自主开发了“蝴蝶健康”科普平台，对联盟成员每年生产的20万余篇优质医学科普文章进行有效连接和聚合，所有文章通过四级审核机制后联盟认证推出，为公众解决海量健康信息无法辨识的痛点问题作出了有益探索；第三阶段，联盟将在话语权连接、科普知识连接的基础上实现服务能力的连接。

据了解，本次大会期间，还邀请到一众医疗卫生宣传领域顶尖专家、知名媒体人、公立医院宣传负责人等，通过主旨演讲的形式，围绕健康中国创新传播、医院文化与品牌建设等方面内容进行了分享交流，并通过圆桌对话的形式，邀请深入探讨了自媒体的转型升级、媒介融合与创新、健康传播学科化进程、“网红医生”与医院品牌建设、新时代医院的文化表达、医院文化与医疗执业环境等热点话题。大会期间还举行了首届健康传播金牌讲师巅峰对决赛暨风采展演和中国医疗品牌建设案例大赛，同时进行了基层健康传播能力提升工程暨“彩蝶孵化公益行动”发布、“蝴蝶健康”科普公益平台2.0发布、500家公立医院入驻快手，启动“健康中国·快健康”计划共建健康传播矩阵。此外，湖南省医师协会健康传播工作委员会在会上成立并挂靠湘雅医院。

“基层健康传播能力提升工程”暨“彩蝶孵化公益行动”的发布是本次大会的一个亮点。据悉，该项目是由中国医师协会健康传播工作委员会发起的，针对基层医疗机构的公益培训项目，旨在通过整合健康传播资源，在推进国家分级诊疗政策落地和健康扶贫的背景下完善“强基层”内涵，切实帮扶提升贫困地区基层医疗机构政策传播能力、健康传播能力，以传播之力增强基层百姓获得感和提升百姓健康素养。

在国家卫生健康委宣传司、财务司（扶贫办）的指导下，中国医师协会健康传播工作委员会依托布点在全国的20个蝴蝶学院新媒体实训基地，联合相关团体及社会机构共同发起。该项目以“连接赋能、舞动健康”为宗旨，计划用三年时间，通过结对牵手、公益讲座、跟班学习、网络课堂、案例征集等形式，聚焦深度贫困地区和卫生健康传播能力薄弱的县域基层医疗机构，就健康传播能力提升进行点对点帮扶，组建一批有全行业健康传播影响力的师资团队、利用广泛的各类媒体线上线下平台，全面提升县域内医务人员政策传播能力和健康传播能力，使他们成为落实健康中国战略在广大县域基层医疗机构的传播种子。在未来更长时间内，持续将国家的卫生健康政策和健康科普知识传送给广大老百姓。

原卫生部副部长、中国工程院院士王陇德，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司司长宋树立，中国医师协会秘书长李松林，中央电视台著名主持人白岩松，中国传媒大学政府与公共事务学院院长董关鹏、媒介与公共事务研究院院长杨宇军，南通大学党委副书记、副校长、南通大学附属医院党委书记高建林，湖南省卫生健康委副主任彭振国，中南大学党委副书记、纪委书记伍海泉，湘雅医院党委书记张欣、党委副书记胡建中等领导专家，以及各有关部门负责人、媒体记者等一千余人出席会议。