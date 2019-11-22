医生用嘴吸尿捍卫了生命尊严

11月19日从广州飞往纽约的南航CZ399航班上，一位七旬乘客无法排尿，急需医疗救助。机上有两名乘客刚好是医生，闻讯前来施救，在穿刺排尿无果的情况下，一名医生用嘴通过导管把老人膀胱中的尿液吸出来，让老人转危为安。（详见本报今日A23版）

参与施救的是暨南大学附属第一医院医生张红，以及海南省人民医院医生肖占祥，他们的医者仁心令人肃然起敬。张红医生在半小时内，用嘴帮病人吸出700-800毫升尿液，更是令人动容。曾见过不少医生在飞机、火车上紧急救人，但这样的一幕，即便是在医院的临床治疗中也很罕见。对排尿困难的通常是用导流措施，由于种种因素，对发病乘客的引流无效，情急之中，医生豁了出去，要冒着被病人尿液感染的风险，且是常人难以接受的用嘴吸尿，这需要多大的勇气啊！

如此奋不顾身，跟冒险跳入水中、冲进火场救人的见义勇为无异，没有大爱做不到，没有献身精神做不到。医生说，这是天职所在。这震撼人心的举动，确实诠释了什么叫天职，什么叫救死扶伤与义不容辞。

陪护救助过病人的人，更能领会医生毅然之举的意义，面对病人的痛苦和危险，已不会有难为情的想法，只希望能帮其缓解病痛。医生最懂得病人的需要，因为懂得，所以慈悲，所以“舍己为人”。在常人看来不可思议的事，在医生那里，可能就是举重若轻，寻常之举，因为人命关天，生命无价，为了救人一命，任何治疗手段与付出都是值得的，可以舍“小我”成就生命安全的“大我”。

这一幕震颤心灵，也是对社会进行了一堂生命尊严教育课。在救治病人中，经常会遇到类似的情景，在重症病房、在急救室、在一些特殊疾病的治疗上，可能都会有某种特别时刻，不得已的处理，看上去似乎难堪，却又是治疗所必需的步骤，无论医患双方，还是家属，都应正确对待，理解医护人员的不易。这种难堪，恰恰是为了捍卫生命的尊严，只有还病人以健康，生命才能有尊严地维持下去，也正是因为出于对生命的敬畏，医生才不怕自己的难堪。理解了这一点，对医护人员的奉献，就会更加的珍惜与肃然起敬。