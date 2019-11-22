“时间银行”映照技术养老的暖意

这是一种互助养老新模式：在“时间银行”看到一对70多岁的空巢老人发送的订餐送餐需求后，95后南京志愿者王绍康恰巧有空，立刻点击“接单”，把热乎乎的饭菜从福惠老年人服务中心送到老人家里。他这次积累了志愿时间0.5小时，将来在自己需要的时候可以兑换相应的服务。（11月20日《中国青年报》）

存公益之爱、取养老之需——“时间银行”叫人眼前一亮，更叫人心里生暖。为霞尚满天的晚年，如何在爱与陪伴中度过，这大概是所有人都会关切的情感人生。 只是，不是每个人都有儿孙绕膝的福气，那么，公共服务就得为高质量的养老格局兜底。

眼下，“时间银行”已在北京、南宁、南京等多地试水。今年10月起，南京建邺区桃园居社区更试点在支付宝里存储公益时间，为自己兑换养老服务。应用区块链技术，确保“时间”的存储和兑换公开透明，防止丢失或者被篡改，不仅永久记录在链，将来的某一天，还可以跨机构、跨区域通兑。

这里有两个显而易见的亮点：一则，公共养老服务与公益志愿服务“无缝链接”，拉长了老年人养老服务供给侧的供应链。客观地说，至少也部分缓解了行政兜底的压力；二则，区块链技术为养老服务提供了新的解决路径，其真实社会场景的应用价值在“时间银行”上直观凸显。

老龄化的步伐，已经飞驰而至。截至2018年底，我国60岁及以上的老年人口超过2.49亿人，占总人口比例达到17.9%。与此同时，养老成本逐步提高，服务人员捉襟见肘。激活志愿服务的滴水成海之力，真正实现“帮老人=帮自己”，借助5G语境下区块链等迭代技术的杠杆效应，为技术养老找到更多的暖心之路——这，大概才是“时间银行”等项目的最大价值与启迪。

《北京青年报》