抓好稳肉价这个“硬任务”

【网言】

11月22日是小雪节气，距2020年元旦还有40天。随着生猪生产能力逐步恢复，权威部门预计明年供给状况将逐步改善，但新形势下依然要坚持不懈抓供应，千方百计稳市场。要以实际行动，把新一轮生猪价格波动对人民群众生活的影响降至最低。

确保生猪生产、稳定市场供应，首先要落实国家业已出台的一系列政策措施，确保养殖者有心养、有钱养、有地养。群众过年过节的基本“菜篮子”需求，一定要得到保障。特别是低收入群体及困难家庭“每天二两肉”的保障，要按明确的价格补贴要求落实，绝不能短斤少两。稳定猪肉市场供应，还不能就猪肉论猪肉。要从动物蛋白的市场供给整体出发，确保牛羊禽肉及水产品供给。既要发挥其他肉类的替代作用，又要防止形成联动上涨预期。不单是肉类替代品如此，整个菜篮子必须“荤素一起抓”。随着冬季来临，对局部雨雪冰冻自然灾害可能造成的蔬菜损失、运输困难，各地各有关部门要未雨绸缪，做好应急储备及应急预案，坚决防止“一篮子”涨价。

（原载于新华网 作者：王立彬 摘编：刘朝）