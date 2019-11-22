积极应对人口老龄化，为国家发展未雨绸缪

积极应对人口老龄化，事关未来中国经济运行全领域、社会建设各环节、社会文化多方面乃至国家综合实力和国际竞争力。

为积极应对人口老龄化，中共中央、国务院于日前印发了《国家积极应对人口老龄化中长期规划》，“规划”近期至2022年，中期至2035年，远期展望至2050年，是到本世纪中叶我国积极应对人口老龄化的战略性、综合性、指导性文件。

《规划》的出台，为中国未来三十年应对日益迫近的人口老龄化，从国家战略层面指明方向并给出解决方案，对中国未来的整体发展都具有深远影响。

事实上，随着人类社会的进步与个体平均寿命的增长，人口老龄化已经成为全世界必须面对的新课题，将深刻影响到人类社会的未来命运。在全世界国家中，中国是老年人口数量最多，应对人口老龄化任务最重的国家，这使得应对人口老龄化成为中国不可回避的国家战略。

而善待老年人是中华民族的传统美德，构建养老、孝老、敬老政策体系和社会环境，也是社会发展之必须。中国历来高度重视老龄化工作，党的十八大、十九大和“十三五”规划纲要都曾对应对人口老龄化提出明确要求。

毋庸讳言，人口老龄化有可能带来新的问题。根据国家统计局报告，2035年前后，中国老年人口占总人口的比例预计将超过1/4，2050年前后将超过1/3。人口老龄化的加速将加大社会保障和公共服务压力，减弱人口红利，持续影响社会活力、创新动力和经济潜在增长率，是进入新时代人口发展面临的重要风险和挑战。作为对照，日本在过去20年经济增长接近为0，人口老龄化的影响是一大重要因素。

但人口老龄化本身却不是问题，它是社会发展的重要趋势，是人类文明进步的体现，也是今后较长一段时期我国的基本国情。也因此，人口老龄化既是挑战，同时也是机遇。为此，《规划》明确了应对人口老龄化的战略目标，即积极应对人口老龄化的制度基础持续巩固，财富储备日益充沛，人力资本不断提升，科技支撑更加有力，产品和服务丰富优质，社会环境宜居友好，经济社会发展始终与人口老龄化进程相适应。同时，又有针对性地从5个方面部署了应对人口老龄化的具体工作任务。

以“两个十五年”的阶段性目标应对人口老龄化，既凸显这一国家战略的长期性，同时也有其实际意义。尤其是在2022年中国积极应对人口老龄化的制度框架初步建立之后，到2035年，这同时也是中国发展的关键性时间段，包括夯实应对人口老龄化的社会财富储备、改善人口老龄化背景下的劳动力有效供给、打造高质量的为老服务和产品供给体系、强化应对人口老龄化的科技创新能力、构建养老、孝老、敬老的社会环境，这些具体工作任务都将在此期间加以执行。

这些具体任务虽然是围绕人口老龄化而设，但像夯实社会财富储备、改善人口老龄化背景下的劳动力有效供给等，其每一项都事关长远，牵动全身，将对未来中国经济运行全领域、社会建设各环节、社会文化多方面乃至国家综合实力和国际竞争力，都产生重要影响。