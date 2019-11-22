急危重患者直送医院“红区”

市卫生健康委近日印发《关于实施急救分级分类救护的办法》，对呼入的急救任务依病患情况分类；院前医疗急救人员在施救现场根据患者伤病情现场分级，对接医院急诊分级，急危症、急重症患者将直送医院急诊“红区”就诊。

叫车分类

出院回家属非急救任务

市民打电话叫救护车，接入北京急救中心120或北京红十字会999紧急救援中心时，调度人员将根据患者具体情况进行调度分类。

目前院前急救任务根据呼叫类型分为急救类和非急救类。急救类包括呼叫地址为住宅、公共场所，需要救治的急救任务；医疗机构之间的下级医疗机构转上级医疗机构、平级医疗机构之间转运以及上级医疗机构转下级医疗机构的转运任务。

非急救类任务指不需要救治，呼叫救护车只是为了当作解决交通工具或者以搬抬为目的的任务，包括患者康复出院回家、患者复诊、透析、接送站/机场、化疗、接住院等。

急救人员

依任务分级派急救人员

依据不同类型的急救任务，120和999派出不同级别的院前急救人员。

目前，院前急救人员根据资质及专业技术能力分为5个级别。最高级别的是高级专家型急救医师，指具有执业医师资格证，经过相应的专业技能培训并考核合格的急救人员，掌握高级生命支持技术、高级气道管理技术、创伤生命支持技术，具有突发事件现场指挥及处置能力、掌握先进仪器的使用。这一级医生可以执行各级各类院前急救任务。

有医疗背景的急救员包括具有护士资格证或执业助理医师证，取得医疗救护员资格证或经过相关机构培训考核合格，并在市卫生健康委备案的院前急救人员。他们掌握了高级生命支持技术、创伤生命支持技术、熟练掌握体外除颤仪的使用，可以执行医疗机构之间上转下转运呼叫及非急救类任务，突发事件时开展辅助性医疗救护。

无医疗背景的急救员也可承担转运任务，急救员须持有医疗救护员资格证或经过相关机构培训考核合格，同时在市卫生健康委备案，他们还需掌握心肺复苏技术及创伤生命支持技术，可以执行非急救类任务。

现场救治

分四级与医院急诊对接

院前医疗急救服务力量抵达施救现场后，将根据伤病情“现场分级”，与院内急救分级诊疗相衔接。现场分级时，急救人员经评估，按患者伤病情程度，分为四级。Ⅰ级为急危症，Ⅱ级为急重症，Ⅲ级为急症，Ⅳ级为非急症。院前现场分级属急危症、急重症患者，将被直接送达院内急诊“红区”。院前医疗急救人员提前与院内医疗急救机构联系，建立急救绿色通道。院前急救现场分级属急症、非急症的患者，分别送达院内医疗急救机构急诊“黄区”“绿区”就诊。

市卫生健康委表示，希望急救分级分类救护，能提高急救服务效率，促进急救服务资源的合理利用，更好地满足市民多样化的急救服务需求。

新闻内存

哪些情况属急危症、急重症？

心搏/呼吸骤停或节律不稳定；气道阻塞/窒息；需要紧急气管插管/切开；休克征象；急性活动性大出血；突发意识丧失；癫痫持续状态；胸痛/胸闷（急性心肌梗死/主动脉夹层/急性肺栓塞/张力性气胸）；特重度烧伤；脑疝征象；急性中毒危及生命。(记者 贾晓宏)