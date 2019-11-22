年过三十竟手抖无力夹菜？原是颈椎病惹的祸

打鸡蛋手无力，纽扣难以扣上，有时拿筷子夹菜都不稳……双手精细活动受限的情况，竟然出现在32岁的小彭身上。难道是帕金森病？不，困扰患者小彭的，是脊髓型颈椎病。

三十来岁文员

查出颈椎退行性病变

32岁的小彭从高中开始颈部出现酸痛，据她回忆，刚开始是因为颈部后方长了颗疖子，仰卧侧卧都压痛，所以顶着枕头斜着头睡。这个姿势维持了一个多月，等疖子好了，有时失眠又会保持这个姿势睡。后来上了大学，颈部症状加重，在当地医院保守治疗。偶有落枕和症状反复，予以药物治疗和针灸，但作用不大。

毕业后小彭在广州一家公司当文员，长期对着电脑，渐渐出现了恶心、头晕、手无力的症状，种种情况让她心慌，在同事的介绍下，她来到南医三院就诊。核磁共振检查显示：颈椎退行性病变、椎间盘突出、继发椎管狭窄。医生立即建议其尽快手术。

南医三院脊柱二区邱奕雁副主任医师介绍，小彭是脊髓型颈椎病，多节段出现病变，经过详细的病情分析和术前讨论，最终为小彭施行前路椎间盘切除、椎管解压、人工颈椎间盘植入术。手术后，小彭感觉手麻木的症状缓解了，也有力气了，手指也灵活了，颈部疼痛也没有了。小彭说，术后感觉很好，准备下周去上班。

颈椎病年轻化

颈痛莫草率推拿按摩

邱奕雁提醒，目前颈椎病在年轻人群体中发病特别明显，尤其是40岁以下的人群发病率明显上升，其中不乏20岁~30岁的年轻人。由于年轻人长期低头工作、长时间用电脑或看手机，高枕睡觉等，不少人都存在颈椎问题。像小彭这样双手无力、持物易掉、精细活动受限的脊髓型颈椎病是由于颈椎间连接结构退变，导致脊髓受压或脊髓缺血，继而出现脊髓功能障碍。

邱奕雁提醒，颈椎病要重在预防，如因为长期低头、不良坐姿、久坐等原因引起的颈腰椎间盘突出，不要长时间伏案，要适当运动，放松整天处于“紧张”状态的脊柱。游泳、羽毛球和太极拳都是有助改善颈椎病的运动方式，保证良好坐姿、睡姿，选择适合的运动方式，颈椎才能更健康。

一旦出现肢体麻木、无力、疼痛、间歇性跛行数月后未得到缓解时，一定要引起注意，及时到正规医院排查。要特别注意的是，此类患者是不可以随便按摩的，特别是合并椎管狭窄的患者。按摩和牵引都有可能改变椎管和脊髓之间的位置关系，从而导致神经症状加重，甚至有瘫痪风险。（全媒体记者周洁莹 通讯员陈晓霖）